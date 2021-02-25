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  4. 'Ebu Hanzala'nın 12 yıl 6 ay hapis cezası onandı

'Ebu Hanzala'nın 12 yıl 6 ay hapis cezası onandı

25.02.2021 17:22 | Son Güncelleme:
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'Ebu Hanzala'nın 12 yıl 6 ay hapis cezası onandı

Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'ın sözde "üst düzey yöneticisi" olduğu iddia edilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'a, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasını, istinaf hukuka uygun buldu.

Sanık avukatı, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına ilişkin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesine istinaf başvurusunda bulundu.

Başvuruyu değerlendiren 2. Ceza Dairesi, başvurunun reddine karar vererek, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin, Bayancuk hakkında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan verdiği 12 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

Sanık avukatı, istinaf mahkemesi kararının ardından Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Halis Bayancuk'a "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince bu karar incelenmiş, sanık Bayancuk hakkında Türkiye'deki diğer mahkemelerde benzer suçlardan açılmış davalar ile Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki kararın irtibatlı olabileceği gerekçesiyle kararı iade etmişti.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde iadenin ardından yapılan duruşmada, heyet, dava dosyasının, İstanbul Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden dosyayla birleştirilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi ile Bakırköy'deki dosya arasında birleştirme uyuşmazlığı nedeniyle bu uyuşmazlığın çözümü için dosyanın Yargıtay 5. Ceza Dairesine gönderilmesine karar vermişti.

Yargıtayın kararı sonrası tekrar Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanılan Bayancuk, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. (AA)

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