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Ece Erken'den dikkat çeken 'Şafak Mahmutyazıcıoğlu' paylaşımı: "Senin güzel yüzün, canını alanlara azap olsun..."

05.07.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası yaşadığı zor günleri atlatmaya başlasa da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla onu sık sık anmaya devam ediyor. Ölen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulunan Ece Erken, bir takipçisinin mesajının ekran görüntüsünü alıp paylaştı. İşte Ece Erken'in duygulandıran mesajı...

Ece Erken'den dikkat çeken 'Şafak Mahmutyazıcıoğlu' paylaşımı: "Senin güzel yüzün, canını alanlara azap olsun..."

Ece Erken, İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da tatil yapıyor. Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası yaşadığı zor günleri atlatmaya başlayan ünlü sunucu Ece Erken burada oğlu ile vakit geçiriyor.

Ece Erken'den çok sert 'Şafak Mahmutyazıcıoğlu' açıklaması: Bana yapılanları görüyor!

Son olarak sosyal medya hesabında paylaştığı bikinili poz ile gündem olan ünlü sunucu, şu sıralar enerji toplamaya çalışıyor.

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Ölen eşini sık sık anan ve her fısatta onu ne kadar özlediğini dile getiren ünlü sunucu gece saatlerinde dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Ece Erken'den çok sert 'Şafak Mahmutyazıcıoğlu' açıklaması: Bana yapılanları görüyor!

ECE ERKEN'DEN HÜZÜNLENDİREN 'ŞAFAK MAHMUTYAZIOĞLU' MESAJI: "UNUTMADIM, UNUTMAYACAĞIM!"

Ece Erken, Ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Senin güzel yüzün senin canını alanlara, senin maddi-manevi canını yakanlara azap olsun canım!

Şafağım, unutmadım, unutmayacağım!"

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Ece Erken'in paylaşımı görenleri duygulandırdı. Bir Instagram kullanıcısı, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu tanıdığını belirterek ünlü sunucuya mesaj gönderdi.

Ece Erken, takipçisinin mesajının ekran görüntüsüne Instagram hesabının hikaye kısmında yer verdi.

ECE ERKEN BİR KEZ DAHA ÖLEN EŞİNİ ANDI

İşte o mesaj:

"Rahmetli ağabeyimi tanırım. Bir mekan çıkışı görmüştüm onu. Kapısını açtım. Abla, o zaman kara kara düşünüyırum. Param falan yok. Kapıyı açtım diye bana harçlık vermişti. Öyle güzel bir adam ki; sanki göz göze geldiğimizde her şeyi anlamıştı. Böyle adamlar nadir olur. Zaten o yüzden rabbim onu yanına aldı. Çünkü; bu dünya yaşanacak gibi değil. Mekanı cennet olsun. Çocuğum olacak, eğer erkek olursa, onun adına sizin de müsaadeniz olursa Şafak koyacağım. Oğlum olursa onun gibi vicdanlı, dürüst olsun. İyi geceler güzel insan..."

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Ünlü sunucu Ece Erken, Şafak Mahmutyazıoğlu ile ilgili takipçisinden gelen mesaja yer verdiği paylaşıma "Çok güzel adamdı, çok..." notunu düştü.

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Ece Erken ece erken eşi
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