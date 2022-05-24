Ece Erken'den hüzünlendiren 'Şafak Mahmutyazıcıoğlu' açıklaması! İzleyenlerin gözyaşları sel oldu: "Eşim beni bekliyor, ölünce kavuşacağız!"

Ünlü sunucu Ece Erken, TRT 1'de 24 Mayıs Salı gübnü canlı olarak ekrana gelen Alişan ile Gülümse Hayata programına konuk oldu.

Ünlü sunucu, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesinin ardından yaşadıklarını Alişan'a anlattı.

EŞİ MAHMUT YAZICIOĞLU'NU KAYBEDEN ECE ERKEN YAVAŞ YAVAŞ YAS SÜRECİNDEN ÇIKIYOR

Bakırköy Balıkçılar Çarşısı Çamözü Sokak'ta meydana gelen olayda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sebebiyle uzun süre inzivaya çekilen ünlü sunucu Ece Erken geçtiğimiz günlerde yeni bir proje için görüşmelerin başladığını duyurmuştu. Ece Erken yavaş yavaş yas sürecinden çıkmaya başladı.

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini dahi hatırlamadığını belirten ünlü sunucu, "10 günden sonra evde yokluğu ve her şey canımı yakmaya başladı. " dedi.

ECE ERKEN'DEN HÜZÜNLENDİREN 'ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU' AÇIKLAMASI

Sosyal medyada yasla ilgili sayfaları takip ettiğini belirten Ece Erken, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hiç kimse sevdiklerinin öldüğünü konduramıyor. Hayatın gerçeği bu. Biz de gideceğiz, biz de öleceğiz."

"EŞİM BENİ BEKLİYOR"

Ece Erken, eski eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ölünce bir yerde beraber olacağını belirtip "eşim beni bekliyor" ifadesini kullandı.

SOSYAL MEDYADAS ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ HALİNE GELMİŞTİ

Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili yaptığı paylaşımlar dolayısıyla sık sık eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Halen onun paylaşımını yapması sebebiyle “Yeter artık... İlk eşi ne yapsın, 15 yıllık evliliği var” gibi yorumlar yapılmasına içerleyen ünlü sunucu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile tepki göstermişti.



