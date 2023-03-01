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Ece Erken eski eşiyle barıştığı iddialarına ateş püskürdü! 'Ahkam kesmeyin'

01.03.2023 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu geçtiğimiz sene kaybeden Ece Erken, eski eşi Serkan Uçar ile barıştığına dair iddialara ateş püskürdü. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erken 'Bilmeden yorum yapıp ahkam kesmeyin herkes bir kendine baksın' diye yazdı. İşte tüm detaylar...

Ece Erken eski eşiyle barıştığı iddialarına ateş püskürdü! 'Ahkam kesmeyin'

Ece Erken 2014'te nikah masasına oturduğu Serkan Uçar ile 2015'te olaylı bir şekilde boşanmıştı. İkilinin geçtiğimiz günlerde tatile gitmesi, barıştıklarına dair iddiaların ortaya çıkmasına neden oldu. Bu iddiaların ardından Ece Erken, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

ECE ERKEN'DEN AÇIKLAMA!

Eski eşiyle barıştığına dair iddialara sosyal medya hesabından yanıt veren Erken şu ifadeleri kullandı:

"Pardon, geri zekalı mısınız? 'Para bitti, Ece Katar'a gitti' yorumlarını falan okudum, sahte hesaplardan yazılmış. Kim olduğunu tahmin ettiğim kişi. Yıllardır çocuğuma ben bakıyorum, babasını hiç kötülemedim hep görüşmesini istedim. Hiç kırmadım ama Eymen'in masraflarını hep ben karşıladım. Sahte hesaplar mal mal yorum yapmış, baya güldük."

Ece Erken eski eşiyle barıştığı iddialarına ateş püskürdü! 'Ahkam kesmeyin'

"KİMSEYE İHTİYACIM OLMADI"

"Eymen'in, Eymen'in çocuğuna yetecek durumum var. Lütfen merak etmeyin olur mu? Kimseye ihtiyacım hiç olmadı. Babasıyla görüştürmem size normal gelmeyebilir anne veya insan değilseniz. Ben tüm yaşadıklarıma rağmen tek bir gün evladıma babasını kötülemedim bazıları gibi. Çünkü ben her şeyden önce bir anneyim ve evladım herkesten önce gelir."

Ece Erken eski eşiyle barıştığı iddialarına ateş püskürdü! 'Ahkam kesmeyin'

"AHKAM KESMEYİN"

Açıklamalarına devam eden Erken, "Başka şarkıcı arkadaşının eşiyle olur alkışlarsınız, bana sahte boşanma belgesi verilir, inanırım, evlenirim… Sırf eski eşi Instagram’dan saldırıyor diye bana saldırırsınız. Eski eşimle oğlumu bir araya getiririm, 'vah gidene' dersiniz. Ama Türkiye’de en çok izlenen dizi Aşk-ı Memnu... Bilmeden yorum yapıp ahkam kesmeyin, herkes bir kendine baksın. Bugün çok doluyum kusura bakmasın güzel olan insanlar” ifadelerini kullandı.

Ece Erken eski eşiyle barıştığı iddialarına ateş püskürdü! 'Ahkam kesmeyin'

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