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Ece Erken'in açıklamasından sonra aldatılan eş patladı! Kucak kucağa...

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2020 16:39 | Son Güncelleme

Ece Erken'in bugünkü canlı yayınında "9 ay önce boşanmaya karar verdi" dediği sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu en sonunda sessizliğini bir fotoğrafla bozdu!

Ece Erken'in açıklamasından sonra aldatılan eş patladı! Kucak kucağa...

Ünlü sunucu Ece Erken, Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan aynı zamanda evli ve iki çocuk babası olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisini ilan eden ve sevgilisinin 9 ay önce boşanma kararı aldığını söyleyen Ece Erken'in zor durumda bırakacak bir fotoğraf ortaya çıktı.

"9 AY ÖNCE BOŞANMA KARARI VERDİ"

Geçtiğimiz gün Mahmutyazıcıoğlu'yla yaşadığı aşk basına sızınca sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz programının canlı yayında açıklama yapan Ece Erken, "Ortada ne gizli ne de yasak bir şey yaşıyorum. İlişkimi çalışma arkadaşlarımdan aileme kadar herkes biliyor. Biz zaten birlikteliğimizi ortada yaşıyoruz" dedi. Bunun üzerine gündemden düşmeyen Ece Erken bugün yaptığı açıklama da ise "9 ay önce boşanmaya karar verdiği için mahkeme açmış bir beyefendiyle görüştüğümü söylemiştim" dedi.

Ece Erken kendini savundu! 'Tapeleri olan bir kadın...'Ece Erken kendini savundu! 'Tapeleri olan bir kadın...'

Bu açıklamadan kısa süre sonra aldatılan eş bir paylaşım yaptı. Ece Erken'in günlerdir "Yasak aşk yaşamıyorum" dediği sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun geçtiğimiz Ekim ayında yani 4 ay önce eşi ve yakın dostlarıyla maç izlerken çekilen bir görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu.

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Mahmutyazıcıoğlu'nun eşini kucağında oturttuğu kare sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Benan Mahmutyazıcıoğlu, ece erken, Ece Erken sevgilisi,

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