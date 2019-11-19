Ecem’in cinayet sanığına ömür boyu hapis cezası (2)

“BU KARARIN ALINMASI BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ”

Ecem Balcı'nın ailesinin avukatı Aslıhan Şen, "Ecem Balcı annesinin sevgilisi tarafından 17 yaşındayken hunharca katledilmişti. Başından beri bu davayı takip ettik. Davaya olan inancınız yüzde yüzdü. Bugün de aynı şekilde Ecem Balcı’yı öldüren sanık Süleyman Kara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Ona yardım edenler, suç delillerini gizleyenler, yok edenler, değiştirenler de ceza aldı. Bugün bu kararı aldığımız için çok mutluyuz. Çünkü Ecem’in ailesi, maktul yakınları olarak bu kararın alınması, bu tür davalarda böyle kararların çıkması bizi çok mutlu etti" dedi.

'UMARIM KIZIM MEZARINDA RAHAT UYUR'

Kendisine destek olanlara teşekkür eden Ecem'in babası Gökhan Balcı da, "22 aydır yürüttüğümüz bu çalışmamız sonuna geldi. Kızımız için adalet arıyorduk. Tam 22 aydır biz bunun için mücadele ettik. Bu dönemde bizimle yürüyen insanlara sonsuz teşekkür ediyorum. Gölcük polisine, Kocaeli polisine, sivil toplum kuruluşlarına hepsine sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu. Kızının arkasında durduklarını ve kazandıklarını söyleyen baba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz her zaman buna inandık, bekledik. 'Ağırlaştırılmış müebbet cezası alana kadar biz bu adliyeye gidip, geleceğiz' demiştik. Çok şükür o da oldu. Ağırlaştırılmış müebbet cezasını aldı. Biz burada bir duruş sergiledik. Kızımızın arkasında durduk. Katilinin kim olduğunu biliyorduk. Bu saatten sonra artık katil olarak bahsediyoruz. Katil Süleyman Kara, kızımı öldürmüştür. Bütün delillerle ispatlanmıştır. Bu saatten sonra hücresinde ömrünün geri kalanını geçirecektir. Benim kızım da umarım mezarında rahat uyur. 'Başka Ecemler olmasın' diyoruz. Bu cümle artık klasik olmuş. Olmasın, inşallah olmaz. Buna yönelik cezalar ağırlaştırılır ve inşallah bu bir emsal karar olur. İnsanlar bir nebze olsun rahat nefes alırlar."

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