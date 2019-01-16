HABER

Eczacılar Antalya'da buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 15:14 | Son Güncelleme

Eczacı Gelişim Kooperatifi Başkanı Onur Özgüven: - "Avrupa'nın en ucuz ilacını biz Türkiye'de fiyatlıyoruz. Referans fiyat uygulamasına karşı değiliz. Ucuz ilaç kullanımını tabii ki destekliyoruz"

Eczacı Gelişim Kooperatifi Başkanı Onur Özgüven,"Avrupa'nın en ucuz ilacını biz Türkiye'de fiyatlıyoruz. Referans fiyat uygulamasına karşı değiliz. Ucuz ilaç kullanımını tabii ki destekliyoruz." dedi.

Eczacı Gelişim Kooperatifi tarafından Antalya'da düzenlenen "Mesleki Mevzuat Çalıştayı" 100 eczacının katılımıyla başladı.

Kentteki bir otelde düzenlenen çalıştaya, oda başkanlarının yanı sıra farklı illerden eczacılar katıldı.

Eczacı Gelişim Kooperatifi Başkanı Onur Özgüven, yaptığı konuşmada, çalıştaya bölge eczacı odalarının yanı sıra alanında çalışma yapan uzmanların da katıldığını söyledi.

Eczacılar olarak mesleki dönüşümün eşiğinde olduklarını vurgulayan Özgüven, "Eczacıların yaşadığı mesleki sıkıntıların, mevzuattan kaynaklı bazı sorunların aşılabilmesi için çözüm önerileri arıyoruz. Hazırlayacağımız raporu, Türk Eczacıları Birliği ve Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna sunacağız." diye konuştu.

Çözüm önerilerini de tartışarak, ilgili yerlere sunacaklarını belirten Özgüven, ilaçların geri ödenmesinde bir sıkıntı olmadığını, sağlık uygulama tebliğine göre gününde ödemelerin yapıldığını anlattı.

Çok sayıda ilacı piyasada bulamadıklarına değinen Özgüven, şunları kaydetti:

"Mevzuattan kaynaklı sebepleri var mıdır yok mudur, bunları tartışacağız. Avrupa'nın en ucuz ilacını biz Türkiye'de fiyatlıyoruz. Bundan kaynaklı bir sorun olabilir mi olamaz mı? Referans fiyat uygulamasına karşı değiliz, ucuz ilaç kullanımını tabii ki destekliyoruz. Olabildiğince ucuz ilacın olmasını istiyoruz. Bununla birlikte azalan eczacı karlılıklarını ve eczanelerin daralan ekonomilerine nasıl bir canlılık getirilebileceğini görüşeceğiz."

Eczacıların sorunlarından, zor bulunan ilaçlara kadar farklı konuların ele alınacağı çalıştayda sonuç bildirgesi hazırlanacak.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Denizde caretta caretta seferberliğiDenizde caretta caretta seferberliği
Edirne'de poşet yerine sepetEdirne'de poşet yerine sepet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çalıştay Eczacı Eczacı Gelişim Kooperatifi

En Çok Okunan Haberler

Seçim anketinde yüzde 70 çıktı!

Seçim anketinde yüzde 70 çıktı!

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekipler ihbar üzerine harekete geçti! Milyonlarca liralık uyuşturucu ele geçirildi

Lüks rezidanstan çıkanlar polisi bile şaşırttı!

İstanbul'da Suriyelilere ait merdiven altı 'kürtaj polikliniği'ne baskın!

Yer: Arnavutköy! Arapça tabelanın ardında kan donduran gerçek

FETO çatı davasının gerekçeli kararı açıklandı! İşte örgütün nihai hedefi

FETO çatı davasının gerekçeli kararı açıklandı!

Savcıya trafikte bıçak çekip tehdit etti: Sizi keserim, delik deşik ederim

Savcıya trafikte korkunç tehdit: Delik deşik ederim!

Yamaçtan kopan kayalar Van Gölü Eskpresi'ne çarptı

Yamaçtan kopan kayalar Van Gölü Eskpresi'ne çarptı

Kayseri'de kar bastırdı, sokaklar çocuklara kaldı

Kar bastırdı, sokaklar çocuklara kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.