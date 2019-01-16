Eczacılar Antalya'da buluştu

Eczacı Gelişim Kooperatifi Başkanı Onur Özgüven,"Avrupa'nın en ucuz ilacını biz Türkiye'de fiyatlıyoruz. Referans fiyat uygulamasına karşı değiliz. Ucuz ilaç kullanımını tabii ki destekliyoruz." dedi.

Eczacı Gelişim Kooperatifi tarafından Antalya'da düzenlenen "Mesleki Mevzuat Çalıştayı" 100 eczacının katılımıyla başladı.

Kentteki bir otelde düzenlenen çalıştaya, oda başkanlarının yanı sıra farklı illerden eczacılar katıldı.

Eczacı Gelişim Kooperatifi Başkanı Onur Özgüven, yaptığı konuşmada, çalıştaya bölge eczacı odalarının yanı sıra alanında çalışma yapan uzmanların da katıldığını söyledi.

Eczacılar olarak mesleki dönüşümün eşiğinde olduklarını vurgulayan Özgüven, "Eczacıların yaşadığı mesleki sıkıntıların, mevzuattan kaynaklı bazı sorunların aşılabilmesi için çözüm önerileri arıyoruz. Hazırlayacağımız raporu, Türk Eczacıları Birliği ve Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna sunacağız." diye konuştu.

Çözüm önerilerini de tartışarak, ilgili yerlere sunacaklarını belirten Özgüven, ilaçların geri ödenmesinde bir sıkıntı olmadığını, sağlık uygulama tebliğine göre gününde ödemelerin yapıldığını anlattı.