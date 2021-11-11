40 bin sağlıkçı ataması ne zaman? Sağlık Bakanlığı atama takvimini yayınladı mı?

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları yarın başlayacak. Resmi Gazete'de konuya ilişkin detaylar yer aldı. İşte merak edilenler...

40 BİN SAĞLIKÇI ATAMASI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 40 bin sağlıkçı atamasında takvim belli oldu. Başvuruların 12-16 Kasım tarihleri arasında yapılacağı belirtildi. Sonuçlar ise 24 Kasım'da belli olacak.

KESİNLEŞME İŞLEMİNİN ARDINDAN DEĞİŞİKLİK YAPILMAYACAK

Kura yeri ve saati "https://yhgm.saglik.gov.tr/" adresinden ilan edilecek. Kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formu doldurulacak, tercihler kaydedilip kesinleştirilecek. Kesinleştirmenin ardından başvurular bilgileri ve tercih değişikliği yapılmayacak. Kesinleştirilmeyen başvurular değerlendirilmeyecek. Ayrıca kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecek.

Eczacı dışındaki diğer unvan ve branşa sahip adaylar, yalnızca ikinci yerleştirme için tercih yapabilecek ve en fazla 10 tercihte bulunabilecek. Genel kurayla yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerinin gelmemesi halinde boş kalan münhallere genel kurayla yerleştirilecek. Kura başvurusu yapıp başvurusunu iptal ettirmek isteyen adaylar, 17 Kasım'dan 30 Kasım saat 18.00'e kadar PBS üzerinden online ortamda bu işlemi gerçekleştirebilecek. Bu kişiler, bu kuraya yeniden başvuruda bulunamayacak.

ARŞİV ARAŞTIRMASINDAN SONRA ATAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacak. Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar, bunun ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuru yapamaz. İlan metninde belirtilen şartları taşımayan adayların başvuruları iptal olacak. Başvuruları sehven kabul edilecek ve kurayla yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak. Eğer atamalar yapılmışsa iptal olacak. Belgeleri eksik olan veya hatalı başvuruda bulunan adayların da müracaatları geçersiz olacak.

Kuranın ardından kadrolara yerleşen adaylar, haklarında yapılacak arşiv araştırması neticelendikten sonra atanacak. Arşiv araştırması olumsuz sonuçlanırsa bu adayların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal olacak. 5335 sayılı Kanun kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilecek. Ancak aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabiplerin, Sağlık Bakanlığı tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecek.



