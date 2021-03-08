Bir süredir Meksika'nın ünlü sahili Tulum'da tatil yapan sosyetik güzel Eda Taşpınar, köpek balıklarıyla yüzdü. Sosyetik güzel, 25 metre derinliği dalıp, köpek balıklarlarıyla yüzdüğü anları Instagram'dan paylaştı.

Deneyimlerini anlatan Taşpınar, "Zor bir dalış alanıydı, akıntı çok fazlaydı. Tekneden suya atlayanlar aşağıya atılmış olan ipe tutunarak inmeliydi. Akıntıdan dolayı ipi ıskalayanlar oldu. 25 metre altımızda inanamayacağımız bir görüntüyle karşılaştık. Bull sharklar, beyaz köpek balıklarından çok daha sinirli hayvanlardır. Yaklaşık 20 taneydiler. Dişiler hamileydi" dedi.

"Bize görsel bir şölen sundular. Çarpanlar, çok yakınımızdan geçenler oldu" diyen sosyetik güzel, "En inanılmazı ise yukarı çıkarken hare halinde etrafımızı sarıp bizle beraber yukarı çıkışlarıydı. Yaptığım en tehlikeli ama bir o kadar da unutulması imkansız yegane şey köpek balıklarıyla kafessiz dalış" diye yazdı.

"Aşağıya inmeye başladığım anda kabulleniş başlar bende" diyerek sözlerine devam eden Taşpınar, "Burası onların dünyası, onların kuralları geçerli... Ne yapacaklarına onlar karar verirler, aslında ikili ilişkilerle hiçbir farkı yok. Çünkü karşınızdakinin hareketleri hiç bir zaman sizin kontrolünüzde değildir aslında" notunu düştü.