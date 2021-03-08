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Eda Taşpınar köpek balıklarıyla yüzdü

08.03.2021 15:40 | Son Güncelleme:
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Eda Taşpınar köpek balıklarıyla yüzdü

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, Meksika'nın ünlü sahili Tulum'da tatiline devam ediyor. Meksika'da 25 metre derinliğe inip, köpek balıklarıyla yüzen Taşpınar, o anları Instagram hesabından paylaştı.

Bir süredir Meksika'nın ünlü sahili Tulum'da tatil yapan sosyetik güzel Eda Taşpınar, köpek balıklarıyla yüzdü. Sosyetik güzel, 25 metre derinliği dalıp, köpek balıklarlarıyla yüzdüğü anları Instagram'dan paylaştı.

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Deneyimlerini anlatan Taşpınar, "Zor bir dalış alanıydı, akıntı çok fazlaydı. Tekneden suya atlayanlar aşağıya atılmış olan ipe tutunarak inmeliydi. Akıntıdan dolayı ipi ıskalayanlar oldu. 25 metre altımızda inanamayacağımız bir görüntüyle karşılaştık. Bull sharklar, beyaz köpek balıklarından çok daha sinirli hayvanlardır. Yaklaşık 20 taneydiler. Dişiler hamileydi" dedi.

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"Bize görsel bir şölen sundular. Çarpanlar, çok yakınımızdan geçenler oldu" diyen sosyetik güzel, "En inanılmazı ise yukarı çıkarken hare halinde etrafımızı sarıp bizle beraber yukarı çıkışlarıydı. Yaptığım en tehlikeli ama bir o kadar da unutulması imkansız yegane şey köpek balıklarıyla kafessiz dalış" diye yazdı.

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"Aşağıya inmeye başladığım anda kabulleniş başlar bende" diyerek sözlerine devam eden Taşpınar, "Burası onların dünyası, onların kuralları geçerli... Ne yapacaklarına onlar karar verirler, aslında ikili ilişkilerle hiçbir farkı yok. Çünkü karşınızdakinin hareketleri hiç bir zaman sizin kontrolünüzde değildir aslında" notunu düştü.

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Sosyetik güzel söylerine şöyle devam etti: "İnsanoğlu kontrolü sever, elinde olduğunu bilmek ister fakat hayat bize şu günlerde öğretti ki kontrol bir illüzyon. Yaşama güven, sana ihtiyacın olanı o zaten yollar. Aslında bu kadar basit. Kabullen. Korkutucu olmaları gerekirken o dünya o kadar sakinki aslında... Öğrenilecek çok şey var."

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