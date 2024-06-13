Eda Taşpınar yatağın üzerine çıkıp arkasını dönerek dans etti! O anları yoruma kapattı

Moda ikonu sosyetik güzel Eda Taşpınar sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Her yaptığı olay olan ünlü isim bu defa son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

DANSIYLA GÜNDEM OLDU

Parlak sırt dekolteli mavi elbisesi ile yatağın üzerine çıkan Eda Taşpınar arkasını dönerek dans etti. O anları yoruma kapatarak sosyal medya hesabından paylaşan ünlü ismin dansı kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

O ANLARA YORUM YAĞDI

Eda Taşpınar'a sosyal medyada; 'Artık ne yapacaklarını şaşırdılar', 'Gerek var mıydı?', 'Bu dans mı şimdi?' gibi yorumlar yapıldı.







