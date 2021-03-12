Edebiyat dünyasının usta kalemlerinin ‘yok artık’ dedirtecek özellikleri!

Yaşadıkları döneme damga vuran sanatçılar unutulmaz olmayı başarmıştır. Ölümlerinden sonra bile hatırlanan bu isimlerin hayat ritüelleri de şehir efsaneleri arasına girmiştir. Kimi karanlıktan korkuyordu mesela; kimi örgü örmeyi, kimiyse yemek yapmayı seviyordu. Kiminin temizlik takıntısı vardı, kimininse kılık-kıyafete düşkünlüğü… İşte ünlü yazarların hayatı boyunca sahip oldukları ilginç özellikleri... FRIENDRICH SCHILLER Weiland, Herder ve Goethe ile birlikte, Weimar döneminin en önemli dört şairinden biri olan Schiller, yazarken masasında mutlaka ama mutlaka çürük bir elma bulundururdu. Soranlara, ara ara bu elmayı koklamanın onu başka diyarlara götürdüğünü, kendisini doğada gibi hissettirdiğini söylerdi. Doğa tasvirli şiirlerin şairi olarak bilinen Schiller’in tüm bu eserlerini üzerinde sinekler uçuşan çürük bir elmayı koklayarak yazması gerçekten ilginç. Ama daha da ilginci var. Ünlü şair yazmak için elmanın kafi gelmediği zamanlarda banyoya kapanır ve suyun içinde ilham gelmesini beklerdi. CAHİT SITKI TARANCI Bazı insanlar sürekli bir beğenilme ve onaylanma isteği içindedir. Beğenilmediğini düşünen insanlar aslında içlerinde derin bir eksiklik duygusu yaşar. Cahit Sıtkı Tarancı’da Ahmet Haşim ve Reşat Nuri Güntekin gibi çirkin olduğunu düşünerek içine kapanmış bir yazardır. Şiirlerinde yalnızlık, karamsarlık ve ölümden korkmasının asıl nedeni içe kapanıklık durumudur.

VICTOR HUGO “Sefiller” ve “Notre Dame’ın Kamburu” gibi başyapıtların efsane yazarı Victor Hugo’nun da beğenilme konusunda takıntıları vardı. Yaşlanma etkilerini etkilerini yavaşlatmak, vücudun diri tutmak için her sabah buzlu suyla yıkanıyordu. Sesinin güzel çıkması için çiğ yumurta içiyordu. Kötü görünmekten korkan yazar; her zaman şık giyinir, her gün ama her gün berbere gidip saçını düzelttirir, dakikalarca aynada kendini izliyordu. Türk edebiyatının mihenk taşlarından bir olarak kabul edilen Oğuz Atay’ın yalnızlık üzerine söylediği 10 söz! FRANCIS SCOTT KEY FITZGERALD Muhteşem Gatsby’nin yazarı Francis Scott Key Fitzgerald tıpkı kahramanı Gatsby gibi yaşıyordu. 1920’de yayınladığı Cennetin Bu Yanı kitabı ona hem şöhret hem de para getirmişti. Artık Hollywood’un tüm seçkin davetlerinin aranılan ismiydi. Caz dinlenmeyi ve dans etmeyi seven Francis oldukça çapkın bir adamdı. “Ben alkol olmadan yazamam.” diyen yazarın sonunu alkol getirdi. Bu bağımlılık önce yazarlığını, sonra sağlığını etkiledi. Yazamayan bir yazar olarak zamanla gözden düştü ve 44 yaşında hayatını kaybetti. HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR Yaşamının son 31 yılını Heybeliada’nın tepesinde manzaraya nazır bir köşkte geçiren Gürpınar, temizlik hastasıydı. Mikrop kaparım korkusuyla eldivenleri olmadan sokağa çıkmaz, dört mevsim eldivenle dolaşırdı. Yazarın ilginç yönü sadece bununla da sınırlı değildi. Örgü örmeyi çok seven Gürpınar, Avrupa’dan model bile getirtirdi. Kendi ördüğü takkeleri giyer, yazmaktan sıkıldığı zaman mutfağa inip erik reçeli ve dondurma yapardı.