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Edinburgh Dükü Prens Philip'ten flaş karar: Ehliyetini polise teslim etti!

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
DÜNYA  | 10.02.2019 15:08 | Son Güncelleme

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 97 yaşındaki eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, geçirdiği kaza sonrası ehliyetini polise teslim etti. Prens, bundan böyle kendisi araç kullanmayacak.

Edinburgh Dükü Prens Philip'ten flaş karar: Ehliyetini polise teslim etti!

Kraliçe Elizabeth’in eşi Prens Philip, geçirdiği trafik kazasının ardından flaş bir karara imza attı. Geçtiğimiz ay içinde biri çocuk üç kişi bulunan bir arabaya çarpan ve kazadan iki gün sonra emniyet kemeri takmadan araç kullanırken görüntülenen Prens’in ehliyetini kendi isteğiyle polise teslim ettiği açıklandı.

Norfolk bölgesinde 17 Ocak’ta meydana gelen kazada Prens’in çarptığı arabada yolcu olarak bulunan Emma Fairweather adlı kadının bileği kırılmıştı. Buckingham Sarayı’nın kazadan sonraki açıklamasında aileden özür dilenmemesi tepkiye neden olmuştu.

Prens Philip dört gün sonra, Emma Fairweather’a özür mektubu göndermişti.

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Prens Philip’in kaza yaptığı olay yerinin görüntüsü.

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Edinburgh Dükü, etraflıca düşündükten sonra, ehliyetini gönüllü olarak teslim etme kararı aldı” denildi.

Norfolk polisi de ehliyetin teslim alındığını ve Trafik Dairesi’ne iletileceğini açıkladı. Kazayla ilgili soruşturma yürüten savcılık da bu gelişmeyi dikkate alacağını duyurdu.

İngiliz basınına göre, kazada hatanın kendisinde olduğunu kabul eden Prens Philip’in, bundan böyle her yere şoförüyle gideceği belirtiliyor.

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