HABER

Edirne’de akıl almaz kaza

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 11:54 | Son Güncelleme

Edirne’de, karşı yönden gelen tır aracının dorsesine yandan çarpan bir aracın sol ön lastiği koptu.

Edirne’de, karşı yönden gelen tır aracının dorsesine yandan çarpan bir aracın sol ön lastiği koptu. İçerisinde iki kişinin bulunduğu Romanya plakalı araç yaklaşık 1 kilometre mesafe 3 tekerlekle seyir ederek durabildi. Kazada, araç içerisinde bulunan 2 kişi hafif yaralandı.
Kaza, Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı güzergâhında Lalapaşa ilçesi Hasan Ağa Köyü mevkiinde, meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Romanya’dan Türkiye’ye tatile gelen sürücü Georgia Banica ve eşi B 98 EVT plakalı araçları ile Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı. İddiaya göre, Banica yönetimindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek, karşı yönden gelen Birol Tıknaz idaresindeki 39 TA 774 plakalı tır aracının dorsesine yandan çarptı.

3 tekerlekle 1 kilometre gitti
Çarpmanın etkisi ile Georgia Banica ve yanında bulunan eşi hafif yaralanırken, aracın ön sol lastiği ve lastik sistemi tamamen koparak yola savruldu. Tır aracının dorsesinde bulunan lastiklerde ağır hasar meydana geldi. Ön sol lastiği kopan araç yaklaşık 1 kilometre mesafe daha 3 tekerlek üzerinde seyrederek, durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 sağlık ekipler, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tır sürücüsü Birol Tıknaz’da kazanın etkisi ile fenalık geçirdi ve yine ambulansla tedbir amaçlı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, araçlarda ciddi maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Edirne’de akıl almaz kaza

Edirne’de akıl almaz kaza

Edirne’de akıl almaz kaza

Edirne’de akıl almaz kaza

Edirne’de akıl almaz kaza

Edirne’de akıl almaz kaza

Edirne’de akıl almaz kaza

Edirne’de akıl almaz kaza

Edirne’de akıl almaz kaza

Edirne’de akıl almaz kaza

Edirne’de akıl almaz kaza

Edirne’de akıl almaz kaza

Edirne’de akıl almaz kaza

Edirne’de akıl almaz kaza

Edirne’de akıl almaz kaza

Edirne’de akıl almaz kaza

Edirne’de akıl almaz kaza

Edirne’de akıl almaz kaza

Edirne’de akıl almaz kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Dünyayı sarsan fotoğraf sonrası flaş tepki!

Dünyayı sarsan fotoğraf sonrası flaş tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Müjde! Bir banka daha başlattı

Müjde! Bir banka daha başlattı

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Dedektif gibi iz sürdü

'Kedi' yüzünden arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

Arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

Sarıyer sahilinde hareketli dakikalar! Polis denizde 3 saat arama yaptı

Sarıyer sahilinde hareketli dakikalar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.