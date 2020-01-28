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Edirne'de yağışlar mahsule "can suyu" oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 15:33 | Son Güncelleme

Edirne Ziraat Odası Başkanı Arabacı: - "Yağış beklentimiz vardı. Çiftçilerimiz yağış öncesinde tarlalara giderek buğdayların gübrelemesini yaptı. Çok büyük bir yağış kütlesi diyemeyiz ancak attığımız gübreyi eritecek, mahsule 'can suyu' olduğu diyebileceğimiz bir yağış oldu"

EDİRNE (AA) - Edirne'de uzun süreli kuraklığın ardından etkisini gösteren sağanak, üreticinin yüzünü güldürdü.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde etkili olan yağışların mahsule "can suyu" olduğunu söyledi.

Edirne ve çevresinde metrekareye 9-25 kilogram yağış düştüğünü ifade eden Arabacı, "Yağış beklentimiz vardı. Çiftçilerimiz yağış öncesinde tarlalara giderek buğdayların gübrelemesini yaptı. Çok büyük bir yağış kütlesi diyemeyiz ancak attığımız gübreyi eritecek, mahsule 'can suyu' olduğu diyebileceğimiz bir yağış oldu. İnşallah bu yağışların ardı da gelecek ve bereketli bir sezon geçireceğiz." dedi.

Yağışların tarımsal üretim için çok önemli olduğunu anlatan Arabacı, şunları kaydetti:

"Genel olarak kurak bir kış geçiriyoruz ancak önümüzdeki dönemde hava koşulları nasıl seyredecek bilemiyoruz. Biz bir ay hiç yağış alamayabiliriz ancak ara ara etkili olan yağışlar olursa bir sıkıntı yaşamayız. Tabi kuraklık uzun süreli olursa buğday ve kanola başta olmak üzere ayçiçeğinde de sıkıntı yaşanabilir. Ama daha şimdiden 'kötü bir dönem geçiriyoruz' diyemeyiz."

Üretici Erdal Akgün de buğday için çok faydalı bir yağmur yağdığını ifade etti.

Yağışların üreticiyi sevindirdiğini belirten Akgün, "Bu yağış umudumuzu tazeledi. Gerçek anlamda zaman kazandırdı. İnşallah şubat ayında da yeterli yağışlar alınarak açık kapatılacak diye düşünüyoruz. Toprağımızın suya doyacağına inanıyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
buğday Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı sağanak tarım yağış

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