Efsane film Bir Avuç Dolar (A Fistful Of Dollars) ekrana uyarlanıyor

Clint Eastwood ve Sergio Leone efsanesini başlatan film A Fistful of Dollars (Bir Avuç Dolar) televizyona uyarlanıyor. Saving Private Ryan, Speed, Grey’s Anatomy gibi yapımlarla tanınan Oscar adayı yapımcı Mark Gordon‘ın yapım şirketi The Mark Gordon Company, hem Leone’nin western klasiğinin, hem de ona kaynaklık eden Akira Kurosawa imzalı Yojimbo‘nun haklarını satın aldı.

Filmin hikâyesine modern bir yorum getirecek dizinin senaryosunu yazması için Game of Thrones’un senaristlerinden Bryan Cogman ile görüşülüyor.

A Fistful of Dollars yalnızca Eastwood’un film kariyerini başlatmakla kalmadı, aynı zamanda diğer ikonik Western filmlerine de öncülük etti. Leone'nin Dolar Üçlemesi olarak bilinen film serisi For a Few Dollars More ve The Good, The Bad and The Ugly yapımlarıyla devam etti.