Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Efsane film Bir Avuç Dolar (A Fistful Of Dollars) ekrana uyarlanıyor

Efsane film Bir Avuç Dolar (A Fistful Of Dollars) ekrana uyarlanıyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Sergio Leone imzalı, unutulmaz oyuncu Clint Eastwood'un başrolünü üstlendiği klasik spagetti Westerni, A Fistful of Dollars (Bir Avuç Dolar) televizyona uyarlanıyor.

Efsane film Bir Avuç Dolar (A Fistful Of Dollars) ekrana uyarlanıyor

Clint Eastwood ve Sergio Leone efsanesini başlatan film A Fistful of Dollars (Bir Avuç Dolar) televizyona uyarlanıyor. Saving Private Ryan, Speed, Grey’s Anatomy gibi yapımlarla tanınan Oscar adayı yapımcı Mark Gordon‘ın yapım şirketi The Mark Gordon Company, hem Leone’nin western klasiğinin, hem de ona kaynaklık eden Akira Kurosawa imzalı Yojimbo‘nun haklarını satın aldı.

Ekran Alıntısı

Filmin hikâyesine modern bir yorum getirecek dizinin senaryosunu yazması için Game of Thrones’un senaristlerinden Bryan Cogman ile görüşülüyor.

A Fistful of Dollars yalnızca Eastwood’un film kariyerini başlatmakla kalmadı, aynı zamanda diğer ikonik Western filmlerine de öncülük etti. Leone'nin Dolar Üçlemesi olarak bilinen film serisi For a Few Dollars More ve The Good, The Bad and The Ugly yapımlarıyla devam etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü
Aslan Kral'ın devamı geliyor! Oscar ödüllü yönetmen yönetecekAslan Kral'ın devamı geliyor! Oscar ödüllü yönetmen yönetecek
Söylentiler gerçekmiş! Hızlı ve Öfkeli 9 uzayda geçecek Söylentiler gerçekmiş! Hızlı ve Öfkeli 9 uzayda geçecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Ekranlar alev alacak! Sex Education kadrosuna taze kan
Ekranlar alev alacak! Sex Education kadrosuna taze kan
Dev prodüksiyon kaldığı yerden devam ediyor
Dev prodüksiyon kaldığı yerden devam ediyor
Sinemanın Oscarlı Fransız yıldızı hiç boş durmuyor
Sinemanın Oscarlı Fransız yıldızı hiç boş durmuyor
Matrix’le ilgili büyük sır çözüldü! Sadece sabit hatlı telefonları kullanıyordu...
Matrix’le ilgili büyük sır çözüldü! Sadece sabit hatlı telefonları kullanıyordu...
İlginizi Çekebilir
Keanu Reeves'le John Wick'in ortak noktası
Keanu Reeves'le John Wick'in ortak noktası
Merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman yayınlanacak?
Merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman yayınlanacak?
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Milyonlarca dolarlık yeni dava için hazırlanıyor!
Milyonlarca dolarlık yeni dava için hazırlanıyor!
'Genç arkadaşlarımın cinsellikleri çok fazla ön plana çıktı'
'Genç arkadaşlarımın cinsellikleri çok fazla ön plana çıktı'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Daniel Bernhardt, The Matrix 4’e Ajan Johnson rolüyle geri dönüyor
Bir oyuncu daha Matrix evrenine geri dönüyor
Sex Education kadrosuna üç oyuncu birden kattı
Ekranlar alev alacak! Sex Education kadrosuna taze kan
Aslan Kral'ın devamı geliyor! Oscar ödüllü yönetmen yönetecek
Aslan Kral'ın devamı geliyor! Oscar ödüllü yönetmen yönetecek
The Matrix 4’ün ertelemesi hakkında konuşan Yahya Abdul Mateen II: 'Uzun bir duraksama olmadığı için şanslıyım'
Matrix 4'ün oyuncusu şaşırttı: 'Uzun sürmediği için şanslıyım'
Marion Cotillard filmleri
Sinemanın Oscarlı Fransız yıldızı hiç boş durmuyor
Yüzüklerin Efendisi dizisinin çekimlerine yeniden başlandı
Dev prodüksiyon kaldığı yerden devam ediyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.