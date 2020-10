Ekim ayında bu dizileri sakın kaçırmayın

Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz aylarda izleyiciyle buluşması planlanan bazı dizilerin yayın takvimi değişmiş olsa da ekim ayında birbirinden çarpıcı diziler yayına giriyor.

The Mandalorian’dan Truth Seekers’a, The Haunting of Bly Manor’dan The Undoing’e ekim ayı birbirinden çarpıcı yapımlara ev sahipliği yapacak.

Dizi kalabalığı içinde seçim yapmak zor olsa da zevkinize uygun bir yapım bulacağınıza eminiz. İşte ekim ayında izleyici ile buluşacak dikkat çeken diziler.

THE HAUNTING OF BLY MANOR – 9 EKİM

Ilk sezonuyla beğeni toplayan The Haunting of Hill House’un 2. sezonu niteliğindeki The Haunting of Bly Manor, yeni karakterlerle yeni bir hikâye anlatıyor.

STAR TREK: DISCOVERY 3. SEZON – 15 EKİM

Star Trek: Discovery, yeni sezonda da Discovery mürettabatının maceralarını anlatmaya devam ediyor.

HELSTROM – 16 EKİM

Hulu’da yayınlanacak olan Marvel yapımı, alışılmış Marvel yapımlarından biraz daha farklı bir evren sunuyor. Ezoterik temalar içeren bir hikâyesi olan Helstrom, iki kardeşin şeytani güçlere karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor.

LA REVOLUTİON - 16 EKİM

Netflix’in dikkat çeken yapımlarından biri olan La Révolution, 1789’da gerçekleşen Fransız İhtilali’nin anlatıldığı gibi gerçekleşip gerçekleşmediğine farklı bir gözle bakarak gizemli bir hikâyeyi merkezine alıyor.