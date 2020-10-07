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Ekim ayında bu dizileri sakın kaçırmayın

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Uzun zamandır beklenen büyük bütçeli televizyon yapımları ekim ayında bir bir görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Ekim’de yayınlanacak olan en dikkat çekici dizileri sizin için hazırladık.

Ekim ayında bu dizileri sakın kaçırmayın

Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz aylarda izleyiciyle buluşması planlanan bazı dizilerin yayın takvimi değişmiş olsa da ekim ayında birbirinden çarpıcı diziler yayına giriyor.

The Mandalorian’dan Truth Seekers’a, The Haunting of Bly Manor’dan The Undoing’e ekim ayı birbirinden çarpıcı yapımlara ev sahipliği yapacak.

Dizi kalabalığı içinde seçim yapmak zor olsa da zevkinize uygun bir yapım bulacağınıza eminiz. İşte ekim ayında izleyici ile buluşacak dikkat çeken diziler.

THE HAUNTING OF BLY MANOR – 9 EKİM

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Ilk sezonuyla beğeni toplayan The Haunting of Hill House’un 2. sezonu niteliğindeki The Haunting of Bly Manor, yeni karakterlerle yeni bir hikâye anlatıyor.

STAR TREK: DISCOVERY 3. SEZON – 15 EKİM

Star Trek: Discovery, yeni sezonda da Discovery mürettabatının maceralarını anlatmaya devam ediyor.

HELSTROM – 16 EKİM

Hulu’da yayınlanacak olan Marvel yapımı, alışılmış Marvel yapımlarından biraz daha farklı bir evren sunuyor. Ezoterik temalar içeren bir hikâyesi olan Helstrom, iki kardeşin şeytani güçlere karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor.

LA REVOLUTİON - 16 EKİM

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Netflix’in dikkat çeken yapımlarından biri olan La Révolution, 1789’da gerçekleşen Fransız İhtilali’nin anlatıldığı gibi gerçekleşip gerçekleşmediğine farklı bir gözle bakarak gizemli bir hikâyeyi merkezine alıyor.

THE QUEEN’S GAMBIT - 23 EKİM

Anya Taylor-Joy'un başrolünü üstlendiği dönem dizisi, Beth Harmon isimli öksüz satranç dehasının sekiz yaşından yirmi iki yaşına kadar yaşadıklarını ve dünyanın en iyi satranç oyuncusu olma yolculuğunda madde bağımlılığına karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor.

BARBARIANS – 23 EKİM

Netflix’in Almanya yapımı yeni dizisi Barbarians, milattan sonra 9’da Roma İmparatorluğu’na bağlı güçler ile Cermenler arasında meydana gelen Teutoburg Ormanı Savaşı sırasında geçiyor.

THE UNDOING – 25 EKİM

Nicole Kidman bu projeyle bir kez daha televizyon ekranlarına konuk oluyor. Jean Hanff Korelitz‘in You Should Have Known isimli romanından televizyona uyarlanan dizinin oyuncu kadrosunda Nicole Kidman ile beraber Hugh Grant, Donald Sutherland, Edgar Ramirez, Lily Rabe, Ismael Cruz Cordova, Matilda DeAngelis, Noma Dumezweni gibi isimler yer alıyor.

THIS IS US 5. SEZON – 27 EKİM

This is Us ekrana gelen son sezonlarında ilk sezonlarında olduğu kadar büyük bir etki yaratamamış olsa da, en çok izlenen diziler arasında yer almaya devam ediyor.

THE MANDALORIAN 2. SEZON – 30 EKİM

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Disney +’ın rekorlar kıran dizisi iddialı bir yeni sezonla ekrana gelmeye hazırlanıyor. Jango ve Boba Fett gibi Mandalorianlı bir savaşçı olan yalnız bir silahşorun maceralarını anlatan dizi, 2. sezonunda da bu silahşoru ve yanına aldığı, “Baby Yoda” olarak anılan çocuğu takip edecek.

TRUTH SEEKERS – 30 EKİM

Simon Pegg ve Nick Frost ikilisi, Amazon Prime yapımı Truth Seekers dizisinde yeniden bir araya geliyor. Komedi ve korku türlerini harmanlayan dizide Nick Frost ve Simon Pegg paranormal olayları araştıran iki arkadaşı canlandırıyor.


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