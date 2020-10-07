Ekim ayında bu dizileri sakın kaçırmayın

Netflix’in dikkat çeken yapımlarından biri olan La Révolution, 1789’da gerçekleşen Fransız İhtilali’nin anlatıldığı gibi gerçekleşip gerçekleşmediğine farklı bir gözle bakarak gizemli bir hikâyeyi merkezine alıyor.

Hulu’da yayınlanacak olan Marvel yapımı, alışılmış Marvel yapımlarından biraz daha farklı bir evren sunuyor. Ezoterik temalar içeren bir hikâyesi olan Helstrom, iki kardeşin şeytani güçlere karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Dizi kalabalığı içinde seçim yapmak zor olsa da zevkinize uygun bir yapım bulacağınıza eminiz. İşte ekim ayında izleyici ile buluşacak dikkat çeken diziler.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz aylarda izleyiciyle buluşması planlanan bazı dizilerin yayın takvimi değişmiş olsa da ekim ayında birbirinden çarpıcı diziler yayına giriyor.

THE QUEEN’S GAMBIT - 23 EKİM

Anya Taylor-Joy'un başrolünü üstlendiği dönem dizisi, Beth Harmon isimli öksüz satranç dehasının sekiz yaşından yirmi iki yaşına kadar yaşadıklarını ve dünyanın en iyi satranç oyuncusu olma yolculuğunda madde bağımlılığına karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor.

BARBARIANS – 23 EKİM

Netflix’in Almanya yapımı yeni dizisi Barbarians, milattan sonra 9’da Roma İmparatorluğu’na bağlı güçler ile Cermenler arasında meydana gelen Teutoburg Ormanı Savaşı sırasında geçiyor.

THE UNDOING – 25 EKİM

Nicole Kidman bu projeyle bir kez daha televizyon ekranlarına konuk oluyor. Jean Hanff Korelitz‘in You Should Have Known isimli romanından televizyona uyarlanan dizinin oyuncu kadrosunda Nicole Kidman ile beraber Hugh Grant, Donald Sutherland, Edgar Ramirez, Lily Rabe, Ismael Cruz Cordova, Matilda DeAngelis, Noma Dumezweni gibi isimler yer alıyor.

THIS IS US 5. SEZON – 27 EKİM

This is Us ekrana gelen son sezonlarında ilk sezonlarında olduğu kadar büyük bir etki yaratamamış olsa da, en çok izlenen diziler arasında yer almaya devam ediyor.

THE MANDALORIAN 2. SEZON – 30 EKİM

Disney +’ın rekorlar kıran dizisi iddialı bir yeni sezonla ekrana gelmeye hazırlanıyor. Jango ve Boba Fett gibi Mandalorianlı bir savaşçı olan yalnız bir silahşorun maceralarını anlatan dizi, 2. sezonunda da bu silahşoru ve yanına aldığı, “Baby Yoda” olarak anılan çocuğu takip edecek.

TRUTH SEEKERS – 30 EKİM

Simon Pegg ve Nick Frost ikilisi, Amazon Prime yapımı Truth Seekers dizisinde yeniden bir araya geliyor. Komedi ve korku türlerini harmanlayan dizide Nick Frost ve Simon Pegg paranormal olayları araştıran iki arkadaşı canlandırıyor.



