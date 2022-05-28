Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Pratik ve sağlıklı şekilde kızartmalar yapmayı sağlayan yağsız fritözler, içerisindeki sıcak hava sayesinde çıtır çıtır ve lezzetli yiyecekler yapmayı sağlıyor. Kumtel Fastfryer, %90 daha az yağ oranıyla kızartmaların en sağlıklı hâlini size sunuyor. Kumtel Yağsız Fritöz'ün kullanıcı yorumlarını, özelliklerini, avantajlarını, dezavantajlarını ve alternatif olan ürünleri detaylı olarak incelemeye ne dersiniz?

Kumtel Fastfryer (Yağsız Fritöz Airfryer)

Kumtel Fastfryer (Yağsız Fritöz Airfryer)'ın özellikleri

Kumtel Fastfryer, çok az yağ kullanarak sağlıklı ve pratik yemeklerin tadını çıkarmanıza yardımcı oluyor. En yeni teknolojik özelliklerle donatılmış ürün, sağlıklı beslenmenize ergonomik şekilde fayda sağlıyor. Turbo hava teknolojisi sayesinde pişirme sırasında besinleri yağdan arındırıp sağlıklı hâle getiriyor. Hızlı pratik ve modern Kumtel Fastfryer, mutfaklarınızın vazgeçilmezi olmaya aday. Ürün, patates kızarırken besinin doğal yapısına zarar vermeden yağ oranını en az seviyeye indirip sağlıklı olarak tüketmenizi sağlıyor. Patates ve sosis gibi yiyecekleri %90 daha az yağ oranıyla pişiriyor. Ürünün genel hacmi 5.5 litre, kızartma sepeti kapasitesi 3.5 litre, kızartma pan kapasitesi ise 4.7 litre. Fritözün geniş hacmi, tek seferde fazla miktarda ürünü kızartmanıza yardımcı oluyor. Teflon pişirme özellikli makine, herhangi bir yapışma olmasını önleyerek güvenli deneyim yaşatıyor. İç haznesi kolayca temizlendiği için ürün, hijyenik kullanım garantisini de size sunuyor. Farklı ısı ve pişirme modları bulunan makineyi, pişirme esnasında kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Isı kontrol sistemi sayesinde yiyecekleriniz istediğiniz yumuşaklıkta pişiyor. 60 dakika zamanlayıcı ile otomatik kapanan özelliği sayesinde işinizi büyük oranda kolaylaştırıyor. Ürünün sıcaklığı 200 dereceye kadar ayarlanabiliyor, maksimum gücü ise 1500 Watt olarak belirtiliyor. Ağırlığı 4.7 kilogram, eni 35 cm, boyu 26 cm, yüksekliği 31 cm olan Kumtel Yağsız Fritöz, özellikleri ile kullanıcıları oldukça memnun ediyor. ''Yağsız fritöz nasıl kullanılır?'' sorusunu da hemen yanıtlayalım. Koyduğunuz ürüne uygun olarak çok az miktarda yağ ekleyin ve istediğiniz ısıyı ve pişirme modunu seçin. İşte bu kadar kolay!

Kumtel Fastfryer (Yağsız Fritöz Airfryer)'ın avantaj ve dezavantajları

Geniş hacmi tek seferde fazla sayıda yiyeceği kızartmayı kolaylaştırıyor.

60 dakika zamanlayıcı ile otomatik kapatma özelliği pratiklik sağlıyor.

İsteğe göre ayarlanabilen ısı ve pişirme modlarına sahip.

Çok az miktarda yağ ile yiyeceklerin dışını çıtır, içini yumuşak yapıyor.

Fiyatı alternatiflerine göre daha uygun.

Kızartılan yiyeceklerin tadı klasik kızartmalarınki gibi olmuyor.

Parçaları bulaşık makinesinde yıkanabilir özellikte değil.

Kumtel Fastfryer (Yağsız Fritöz Airfryer)'ı kullananların yorumları

Kumtel Yağsız Fritöz kullanıcı yorumları genel olarak değerlendirildiğinde kullanıcı memnuniyetinin çok yüksek olması göze çarpıyor. Ürünü kullananların büyük bir kısmı olumlu yorumlar yapmış. Kumtel Fritöz yorumlarının olumluları, az yağ miktarıyla çok lezzetli ve çıtır çıtır kızartmalar yaptığı yönünde. Ayrıca sessiz ve hızlı çalışması da kullanıcılar tarafından çok sevilmiş. İç haznesinin kolayca temizlenebiliyor olması, kızartma yaparken yağı etrafa sıçratmaması ve koku yapmaması da kullananlar tarafından beğenilmiş. Kumtel Yağsız Fritöz kullananlar, diğer ürünlere daha fazla para vermektense bu ürünün daha az fiyatla çok başarılı olduğunu belirtmiş ve almak isteyenlere ürünü önermiş. Kumtel Yağsız Fritöz yorumlarının olumsuz olanları ise yavaş kızartması ve beklentiyi karşılamadığı yönünde. Çok az sayıda kullanıcı, beklentisini bu üründe bulamamış. Az miktarda yağ kullanarak dışı çıtır içi yumuşak kızartmaları sessiz, pratik ve hızlı şekilde yapmak istiyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz.

Kumtel Fastfryer (Yağsız Fritöz Airfryer)'a benzer ürünler

1. Tefal Easy Fry & Grill Classic Air Fryer

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Tefal Easy Fry & Grill Classic Air Fryer, "No oil" sloganıyla üretilmiş ve en iyi yağsız fritözler kategorisinde yer alıyor. Özel patentli sepete sahip ürünün 4.2 litrelik kapasitesi bulunuyor ve tek seferde 6 porsiyona kadar yiyecek pişiriyor. 60 dakikalık zamanlayıcısı ile otomatik kapanma özelliği olan ürün, 1400 Watt gücünde çalışıyor ve toplam 4 programa sahip. Plastik gövdesi bulunan ürünün haznesi çıkarılabiliyor.

2. Philips HD9252/90 Airfryer Fritöz

Uzman mühendisler tarafından özel olarak geliştirilen Philips Airfryer Fritöz, Rapid Air teknolojisi sayesinde sıcak havayı içinde döndürerek çok miktarda ya da hiç yağ kullanmadan harika kızartmalar yapmanızı sağlıyor. Gücü 2225 Watt olan ürün, %90 daha az yağlı kızartma işlemi uyguluyor. Fritözün 7.3 litrelik geniş hazne kapasitesi tek seferde fazla miktarda ürünü kızartmanıza yardımcı oluyor. Bütün parçaları makinede yıkanan fritöz, 5 farklı programa sahip.

3. Sem Aircook Yağsız Kızartma Sıcak Hava Fritöz

Yeni nesil teknolojik özelliklerle donatılan Sem Aircook Yağsız Fritöz, sağlıklı beslenmeyle gıdaların besin değerini kaybetmesini önlüyor. Turbo hava teknolojili fritöz, pişme esnasında besinleri üzerindeki yağdan arındırıyor. 5 litrelik geniş iç hacimli ürün, kalabalık gruplar için hızlı ve pratik kullanım sağlıyor. İç teflon haznesi kolayca temizlenebiliyor ve pişirme haznesi bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Damak zevkinize göre makine üzerinden zaman, ısı ayarını kontrol edebilirsiniz.

4. Cosori Sıcak Hava Fritözü

4.7 litre hacmindeki Cosori Sıcak Hava Fritözü, yağ oranını en az %85 azaltarak en lezzetli kızartmalar yapmanıza imkân tanıyor. Ürünün 230 dereceye kadar ayarlanabilen ısı ayarı bulunuyor. Cosori Air Whisper teknolojisinin kullanıldığı makine, 55 dB'nin altında çok az sesle çalışıyor. Yapışmaz kaplamalı ürünü, kolayca temizleyebilirsiniz. Dijital dokunmatik ekranıyla 9 farklı program seçeneği de bulunuyor. Mat dokusuyla mutfağınıza modern hava katacak fritöze mutlaka göz atmalısınız.

5. Kiwi Kaf 5515 Air Fryer Yağsız Fritöz Kızartma Makinesi

Kiwi Kaf 5515 Air Fryer Yağsız Fritöz Kızartma Makinesi ile yiyeceklerinizi kızartın, ızgara yapın, fırınlayın. Tüm işlemleri az miktarda yağ kullanarak ya da hiç yağ kullanmadan pratik şekilde yapabilirsiniz. Makinenin 800 Watt gücü bulunuyor. Kullanımı kolay olan makineyle pratik, hızlı ve lezzetli yiyeceklerin tadını çıkarabilirsiniz. 30 dakika zamanlayıcısı ve uyarı sesiyle yiyeceklerin pişme durumundan kolayca haberdar olabilirsiniz. Çıkarılabilir özellikteki sepetinin temizlenmesi de oldukça kolay.

6. Vandenberg Airfryer

Vandenberg Airfryer, yalnızca sıcak hava kullanarak 200 dereceye kadar arttırılabilen ısı ayarıyla çıtır çıtır yiyecekler elde edebilirsiniz. Paslanmaz çelik materyalli ürünün 5.5 litre hacmi ve 12 adet ayarlanabilir programı bulunuyor. 1700 Watt'lık yüksek çıkış gücü sayesinde tek düğmeye basarak hızlıca kızartma işlemi yapabilirsiniz. Yapışmaz kaplama sistemi, soğuk dokunuş, aşırı ısınmaya karşı koruma ve otomatik kapanma gibi özellikleri de bulunan ürüne gönül rahatlığıyla şans verebilirsiniz.

7. Senya Çok Fonksiyonlu Sıcak Hava Fritözü

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Senya Çok Fonksiyonlu Sıcak Hava Fritözü, geleneksel fritözlerin aksine sıcak havanın hızlı sirkülasyonuyla pişirme sağlıyor. Çok fonksiyonlu ürünün kızartma, ızgara, pişirme ve ısıtma gibi özellikleri bulunuyor. 4.5 litre kapasiteli ürünle yaklaşık 6 porsiyonluk yiyecekler hazırlayabilir, %90 daha az yağ ile çıtır çıtır kızartmalar yapabilirsiniz. Kaymaz ayaklara sahip makinenin aşırı ısınmaya ve yanmaya karşı koruma özellikli CoolTouch sapı bulunuyor.