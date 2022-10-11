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Ekran kartı nedir, ne işe yarar? Ekran kartı nasıl seçilir?

11.10.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birden fazla parçanın bir araya gelmesi ile oluşan bilgisayarlarda her donanım parçasının ayrı bir işlevi ve özelliği vardır. Ekran kartı da bu donanım parçalarından biridir. Bilgisayarların görüntü vermesini sağlayan birimlerdir. Harici olarak anakart üzerinde CPU içinde ya da chipset olarak bulunabilir. Farklı çeşitlere sahip lan ekran kartları güncel, yeterli hafıza alanına sahip ve kullanılacak bilgisayar ile uyumlu olmalıdır. Ekran kartı nedir, ne işe yarar?

Ekran kartı nedir, ne işe yarar? Ekran kartı nasıl seçilir?

İçindekiler

  • Ekran kartı nedir?
  • Ekran kartı ne işe yarar?
  • Ekran kartı nasıl seçilir?
  • Ekran kartı özellikleri belirlemek için ne yapılmalıdır?
  • Ekran kartı çeşitleri nelerdir?
  • Ekran kartı kaç GB olmalıdır?

Ekran kartları bilgisayarların en önemli donanım parçaları arasındadır. Bilgisayarın görüntü vermesini sağlar. Harici olarak ISA, PCI, VLB, AGP ya da PCI Express veri yolları ile çalışan PC kartları üzerinde yerleşik olarak bulunur. Bu kartlar chipset ya da ana karttır.

AMD, NVIDIA ve Intel isimli firmalar ekran kartı üretir. En yaygın kullanıma sahip olan seriler GPU serileridir. Bunlar da AMD Radeon, NVIDIA GeForce, GTX ve RTX serileri olanlardır.

Ekran kartı nedir?

Grafik kartı diye de bilinen ekran kartı, bilgisayarlardaki görüntüyü işleyerek monitöre aktarma görevini üstlenen bir donanım birimidir. Teknoloji geliştikçe ekran kartları için de yeni özellikler geliştirilmiştir. Bu özelliklerle monitörlere aktarılan görüntünün kalitesi de artmıştır.

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Ekran kartı ne işe yarar?

Bilgisayarlarda bulunan işlemciler bir grafiksel görüntüyü ya da yazılımı ekran kartına ulaştırır. Ekran kartı kendisine ulaşan bu bilgileri hesaplar ve işler. Ekran kartının üzerindeki dahili bellek hesaplanan bilgilerin depolanmasını sağlar. Yapılması gereken tüm işlemler yapılarak ön belleğe depolanır. Depolanan tüm bilgiler ve işlemler birleştirilerek gerçek görünüm kazandırılır.

Ekran kartı nasıl seçilir?

Doğru ekran kartını seçmek için kullanılan bilgisayardaki işlemlerin niteliği göz önüne alınmalıdır. Basit programları çalıştırmak ya da yalnızca internete girebilmek amacıyla kullanılacak olan bir bilgisayar için giriş seviyesindeki ekran kartı yeterli olacaktır. Ancak yüksek işlev gerektiren her tür uygulama ya da oyun için yüksek ihtiyaçlar karşılayabilecek olan üst ya da orta segment kartlar satın alınmalıdır.

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Ekran kartı özellikleri belirlemek için ne yapılmalıdır?

Ekran kartı seçerken dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır. Alınacak olan ekran kartının özelliklerini belirlemek için öncelikle kullanım amacı bilinmelidir. Bellek hızı bu noktada önemli bir maddedir. Özellikle oyun severlerin yüksek bellek hızı olan bir ekran kartı seçmeleri gerekir. Ekran kartı almak için ayrılan bütçenin de kulanım amacına göre belirlenmesi doğru olacaktır.

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Ekran kartı çeşitleri nelerdir?

Ekran kartları ISA, PCI, PCI-X, AGP, PCI-e olarak gruplandırılır. Donanım ara birimleri olarak altı adettir. Dahili ve harici olabilirler.

Ekran kartı kaç GB olmalıdır?

Bir bilgisayarın işletim sistemi ve o işletim sistemi üzerinde çalıştırılan program ve uygulamalar belli miktarda ekran kartı belleğine ihtiyaç duyar. Yeni nesil oyunların kapladığı yerler, yüksek çözünürlük, uzak mesafe çizimleri ya da ortam kapatma detayları bu durumlara eklenebilir.

Kullanıcılar, oyunları sorunsuz bir şekilde oynayabilmek için en az iki GB belleği olan ekran kartlarını tercih etmelidirler. Oyunlardaki grafikler ve tüm detaylar bu şekilde kalitesinden ödün vermeyecektir. Oyunlar 4K civarı çözünürlüklerde oynamak isteniliyorsa 8 GB ya da daha üstü belleğe sahip ekran kartlarını seçmek daha uygun olacaktır.

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