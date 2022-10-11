Ekran kartı özelliklerine bakma adımları: Bilgisayarda ekran kartı özellikleri nasıl öğrenilir?

Doğru ekran kartını seçmek için ekran kartının özelliklerini bilmek gerekir. Bilgisayar ile uyumlu ve bilgisayarın kullanım amacına uygun bir ekran kartı seçilmelidir. Sahip olunan ekran kartının özelliklerini öğrenebilmek de mümkündür. Bunun için birkaç adımı takip etmek yeterli olacaktır.

Sistem yükseltmek, bilgisayarın performansını arttırmak, görüntü kalitesini iyileştirmek gibi birçok sebep nedeniyle ekran kartı yükseltmesi yapılabilir. Bunun için mevcut ekran kartının tüm özellikleri bilinmelidir.

Ekran kartı özellikleri nasıl öğrenilir?

Bir bilgisayarda bulunan ekran kartının özelliklerini öğrenmek için birden fazla yöntem bulunur. Bu yöntemlerin en kolay olanı Direct X tanı aracını kullanmaktır. Bu yol ile ekran kartı özellikleri öğrenmek için şu adımlar sırasıyla takip edilmelidir:

Klavyede bulunan Windows tuşuna basılı tutulur. Aynı anda R harfine basılır. Bu sayede çalıştır ekranı açılacaktır.

Bir sonraki adımda aç bölmesi çıkacaktır. Bu kısma dxdiag yazılır.

Enter tuşuna basarak tercih onaylanır. Bir süre beklenir. Ekranda bir çerçeve belirecektir. Bu çerçevedeki listeden ekran sekmesi seçilir. Sahip olunan ekran kartı modeli tüm özellikleri ile ekranda görünecektir.

Bir başka yöntem de Aygıt Yöneticisini kullanmaktır. Bu yöntem için;

Masaüstünde ya da klasörler kısmında bulunan bu seçeneğe sağ tıklanır.

Açılan listeden yönet seçeneği seçilir.

Sol kısımdan Aygıt Yöneticisi bölmesi açılır.

Karşılaşılan pencerede Görüntü Bağdaştırıcıları seçeneğine tıklanır.

Ekran kartının tüm bileşenleri ve özellikleri açılan bu ekranda çıkacaktır.

Ekran kartının kaçıncı nesil olduğunu nasıl öğrenirim?

Kullanılan bilgisayarda takılı olan ekran kartının kaçıncı nesil olduğu, sürümü, belleği gibi tüm bilgileri ekran bağdaştırıcıları altında görmek mümkündür. Ekran kartı özelliklerine bakma seçeneklerinden biri de bu bilgisayar simgesini kullanmaktır.

Hangi ekran kartını kullanmalıyım?

Ekran kartı seçerken bazı özelliklere dikkat edilmesi gerekir. Bilgisayarın hangi amaçla kullanılacağı, cihazda hangi programların, uygulamaların ya da oyunların yer alacağı gibi durumlara göre ekran kartı seçilmelidir.

Alınacak olan ekran kartının hafızası, bit seviyesi gibi özellikleri, kullanıcının bilgisayarından beklediği performansa göre değişiklik gösterir. İstenilen ya da yetinilecek olan çözünürlük seviyesine göre bir ekran kartı seçilmelidir.



