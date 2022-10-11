Ekran kartı fanları dönmüyor ise yapılacaklar: Ekran kartı fanı neden çalışmaz?

Yazılım kaynaklı ya da uzun süreli kullanım sebebiyle yıpranma gibi nedenlerle ekran kartlarının fanları iyi çalışmayabilir. Dönme hızlarında sorun olabilir. Dizüstü bilgisayarlarda fanın bulunduğu kısım kapalı tutulmamalı, açıkta bırakılmalıdır. Aksi takdirde bilgisayarın performansı düşecektir.

Fan konusunda sorun yaşayan, fanı yavaşlayan ya da tamamen duran ekran kartlarının bu sorununu çözmek için birkaç adım uygulamak yeterli olacaktır. İşlemci ısınması, bilgisayarın komut dışı kendi kendine kapanması gibi sorunlara da fan arızaları sebep olur. Sorunlu bir fan ile ekran kartının çalıştırılmaya devam edilmesi cihaza da zarar verecektir.

Ekran kartı fanı neden çalışmaz?

Ekran kartının fan sorunu yaşaması birçok sebepten kaynaklı olabilir. Kullanıcı, ekran kartının fanında bir yavaşlama ya da durma fark ettiyse, cihaz açılırken fan çalışmayı durduruyorsa cihazı etkileyen sorunu tespit için bazı yöntemler vardır.

Öncelikli olarak işlemci çekirdeğinin sıcaklığına bakılır. Sıcaklık arttıkça fanlar çalışmıyorsa fanı arızalandıran sebep, hatalı olan bir sürücüden kaynaklanıyor demektir. Bu durumda sürücü güncellemesi yapılmalıdır.

Bazı durumlarda fan aşırı tozlanmıştır ve bu tozlanma nedeniyle fanda yavaşlama ya da tamamen durma söz konusu olabilir. Bu noktada fanı temizlemek sorunu giderecektir.

Bazen de ekran kartının çalışmayan ya da az çalışan fanı başka bir ekran kartına takıldığında sorunsuz çalışır. Böyle bir durum yaşanıyorsa sıkıntı transistörün çalışmamasından kaynaklanıyor olabilir.

Ekran kartı fanları dönmüyorsa ne yapılmalıdır?

Ekran kartının fanı ile ilgili sorun yaşanıyorsa ilk olarak sorunun neden kaynaklandığını tespit etmek gerekir. Eğer sürücülerden biri ile ilgili bir sorun yaşanıyorsa ilk yapılacak olan sürücüyü güncellemek olmalıdır.

Ekran kartı fanı kaç derecede devreye girer?

Ekran kartı fanı dönüyor ekrana görüntü gelmiyor gibi sorunlar işlemcinin çekirdek sıcaklığı 55 derecenin altına düşerse yaşanır. Bu durumlar karşısında alınabilecek önemler ve bu sorunu giderecek bazı yöntemler vardır.

Ekran kartı fanı sürekli çalışır mı?

Bir ekran kartının fanının sürekli çalışması durumu ekran kartını yıpratan bir durumdur. Çok çalışması cihazda sorunlara neden olacaktır.



