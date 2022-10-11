HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Dahili ve harici ekran kartı nedir? Dahili ve harici ekran kartları arasındaki farklar nelerdir?

Dahili ve harici ekran kartı nedir? Dahili ve harici ekran kartları arasındaki farklar nelerdir?

11.10.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilgisayarların en önemli donanım birimlerinden biri de ekran kartlarıdır. Ekran kartlarının, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için önemli işlevleri vardır. Birçok görev üstlenirler. Dahili ya da harici ekran kartı türleri bulunur. Bu iki tür ekran kartı farklı özelliklere sahiptir. Dahili ve harici ekran kartı nedir, farkları nelerdir?

Dahili ve harici ekran kartı nedir? Dahili ve harici ekran kartları arasındaki farklar nelerdir?

İçindekiler

  • Dahili ve harici ekran kartı farkları nelerdir?
  • Dahili ekran kartı nedir?
  • Harici ekran kartı nedir?
  • Dahili ekran kartı ile oyun oynanır mı?

Ekran kartları bilgisayarlar için son derece önemli ve işlevli donanım birimleridir. Paylaşımlı ya da paylaşımsız türleri vardır. Bunlar dahili ekran kartları ve harici ekran kartları olarak tanımlanır.

Dahili ve harici türdeki ekran kartları arasında birçok fark vardır. Örnek olarak harici ekran kartlarında paylaşım yoktur. Dahili ekran kartları ise bütünleşik olarak gelir ve kendine ait RAM'leri olmaz.

Dahili ve harici ekran kartı farkları nelerdir?

Harici ekran kartı ile dahili ekran kartının farkları birden fazladır. Bu farklar şu şekilde sıralanabilir:

  • Dahili ekran kartları çok fazla yer kaplamaz. Bu sayede bir soğutucuya ihtiyaç duymadan çalışabilir. Ancak harici ekran kartları için bu durum geçerli değildir.
  • Harici olan ekran kartlarında RAM bulunmaz ancak dahili ekran kartlarının kendilerine ait RAM'ları vardır.
  • Dahili ekran kartları paylaşımlı olma özelliğine sahiptir. Ancak harici ekran kartları paylaşımlı değildir.
  • Harici ekran kartları yüksek performansa sahip olarak çalıştığı için daha çok tercih edilen bir ekran kartı türüdür. Ancak dahili ekran kartları yüksek beklentilerini karşılayamaz.

Dahili ekran kartı nedir?

Dahili türdeki ekran kartları bütünleşik olarak gelir. Harici ekran kartlarından farklı olarak paylaşımlıdır. Yüksek gereksinime ihtiyaç duyan oyunlar için ya da zorlu grafik uygulamalarında katı limitlere sahiptir. Hiçbir esneme ihtimali yoktur.

Harici olanların aksine kendilerine ait RAM'leri bulunmaz. Yükseltme durumu da mümkün değildir. Bu sebeple kullanıcılar bu tür beklentilerde ya da gereksinimlerde olurlarsa harici ekran kartına sahip cihazlar tercih etmelidir.

Harici ekran kartı nedir?

Dahili ekran kartlarından farklı olarak harici türde ekran kartlarının kendilerine ait RAM'leri bulunur. Bu da ekran kartının kendi belleğinde taşınması demektir. İhtiyaç durumunda bu bellekten karşılanır.

Dahili ekran kartı ile oyun oynanır mı?

Düşük performansla çalışan bir cihazın yeterli olacağı oyunlar dahili ekran kartı olan bir bilgisayarda oynanabilir. Ancak paylaşımsız olan ekran kartlarının oyun performansları daha yüksek olacaktır.

Özellikle yüksek grafiklere sahip bilgisayar oyunlarını rahatça oynamak, grafiklerini sorunsuz bir şekilde görüntüleyebilmek için oyun severler daha çok paylaşımsız türdeki ekran kartlarını tercih etmelidirler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok beklenen iPhone'un tasarımından yeni bilgiler!Çok beklenen iPhone'un tasarımından yeni bilgiler!
Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu! Tüm hedefler vuruldu... Avrupa'da yeni enerji krizi yoldaRusya Savunma Bakanlığı duyurdu! Tüm hedefler vuruldu... Avrupa'da yeni enerji krizi yolda
Kadir Gecesi paylaşmıştı! Aldığı ceza belli olduKadir Gecesi paylaşmıştı! Aldığı ceza belli oldu
Anahtar Kelimeler:
ekran kartı ekran kartı laptop ekran kartını öğrenme harici disk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fiyat artışı durmuyor! Akaryakıta bir zam daha

Fiyat artışı durmuyor! Akaryakıta bir zam daha

Fikirtepe'deki patlamaya ilişkin Bakan Soylu'dan açıklama

Fikirtepe'deki patlamaya ilişkin Bakan Soylu'dan açıklama

Asgari ücret zammı için 'kıdem' formülü

Asgari ücret zammı için 'kıdem' formülü

Muhabirin çenesini okşayıp 'canım benim' diyerek yanıtladı

Muhabirin çenesini okşayıp 'canım benim' diyerek yanıtladı

144 kilo esrar ele geçirilen minibüsteki şüpheliler tutuklandı

144 kilo esrar ele geçirilen minibüsteki şüpheliler tutuklandı

Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı

Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı

İlginizi Çekebilir

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.