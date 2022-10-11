Dahili ve harici ekran kartı nedir? Dahili ve harici ekran kartları arasındaki farklar nelerdir?

Ekran kartları bilgisayarlar için son derece önemli ve işlevli donanım birimleridir. Paylaşımlı ya da paylaşımsız türleri vardır. Bunlar dahili ekran kartları ve harici ekran kartları olarak tanımlanır.

Dahili ve harici türdeki ekran kartları arasında birçok fark vardır. Örnek olarak harici ekran kartlarında paylaşım yoktur. Dahili ekran kartları ise bütünleşik olarak gelir ve kendine ait RAM'leri olmaz.

Dahili ve harici ekran kartı farkları nelerdir?

Harici ekran kartı ile dahili ekran kartının farkları birden fazladır. Bu farklar şu şekilde sıralanabilir:

Dahili ekran kartları çok fazla yer kaplamaz. Bu sayede bir soğutucuya ihtiyaç duymadan çalışabilir. Ancak harici ekran kartları için bu durum geçerli değildir.

Harici olan ekran kartlarında RAM bulunmaz ancak dahili ekran kartlarının kendilerine ait RAM'ları vardır.

Dahili ekran kartları paylaşımlı olma özelliğine sahiptir. Ancak harici ekran kartları paylaşımlı değildir.

Harici ekran kartları yüksek performansa sahip olarak çalıştığı için daha çok tercih edilen bir ekran kartı türüdür. Ancak dahili ekran kartları yüksek beklentilerini karşılayamaz.

Dahili ekran kartı nedir?

Dahili türdeki ekran kartları bütünleşik olarak gelir. Harici ekran kartlarından farklı olarak paylaşımlıdır. Yüksek gereksinime ihtiyaç duyan oyunlar için ya da zorlu grafik uygulamalarında katı limitlere sahiptir. Hiçbir esneme ihtimali yoktur.

Harici olanların aksine kendilerine ait RAM'leri bulunmaz. Yükseltme durumu da mümkün değildir. Bu sebeple kullanıcılar bu tür beklentilerde ya da gereksinimlerde olurlarsa harici ekran kartına sahip cihazlar tercih etmelidir.

Harici ekran kartı nedir?

Dahili ekran kartlarından farklı olarak harici türde ekran kartlarının kendilerine ait RAM'leri bulunur. Bu da ekran kartının kendi belleğinde taşınması demektir. İhtiyaç durumunda bu bellekten karşılanır.

Dahili ekran kartı ile oyun oynanır mı?

Düşük performansla çalışan bir cihazın yeterli olacağı oyunlar dahili ekran kartı olan bir bilgisayarda oynanabilir. Ancak paylaşımsız olan ekran kartlarının oyun performansları daha yüksek olacaktır.

Özellikle yüksek grafiklere sahip bilgisayar oyunlarını rahatça oynamak, grafiklerini sorunsuz bir şekilde görüntüleyebilmek için oyun severler daha çok paylaşımsız türdeki ekran kartlarını tercih etmelidirler.



