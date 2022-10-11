Dahili ve harici ekran kartı nedir? Dahili ve harici ekran kartları arasındaki farklar nelerdir?

Ekran kartları bilgisayarlar için son derece önemli ve işlevli donanım birimleridir. Paylaşımlı ya da paylaşımsız türleri vardır. Bunlar dahili ekran kartları ve harici ekran kartları olarak tanımlanır.
Dahili ve harici türdeki ekran kartları arasında birçok fark vardır. Örnek olarak harici ekran kartlarında paylaşım yoktur. Dahili ekran kartları ise bütünleşik olarak gelir ve kendine ait RAM'leri olmaz.
Harici ekran kartı ile dahili ekran kartının farkları birden fazladır. Bu farklar şu şekilde sıralanabilir:
Dahili türdeki ekran kartları bütünleşik olarak gelir. Harici ekran kartlarından farklı olarak paylaşımlıdır. Yüksek gereksinime ihtiyaç duyan oyunlar için ya da zorlu grafik uygulamalarında katı limitlere sahiptir. Hiçbir esneme ihtimali yoktur.
Harici olanların aksine kendilerine ait RAM'leri bulunmaz. Yükseltme durumu da mümkün değildir. Bu sebeple kullanıcılar bu tür beklentilerde ya da gereksinimlerde olurlarsa harici ekran kartına sahip cihazlar tercih etmelidir.
Dahili ekran kartlarından farklı olarak harici türde ekran kartlarının kendilerine ait RAM'leri bulunur. Bu da ekran kartının kendi belleğinde taşınması demektir. İhtiyaç durumunda bu bellekten karşılanır.
Düşük performansla çalışan bir cihazın yeterli olacağı oyunlar dahili ekran kartı olan bir bilgisayarda oynanabilir. Ancak paylaşımsız olan ekran kartlarının oyun performansları daha yüksek olacaktır.
Özellikle yüksek grafiklere sahip bilgisayar oyunlarını rahatça oynamak, grafiklerini sorunsuz bir şekilde görüntüleyebilmek için oyun severler daha çok paylaşımsız türdeki ekran kartlarını tercih etmelidirler.
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