Ekran kartı resetleme ne işe yarar? Ekran kartı driver'ını resetlemek FPS değerini artırır mı?

Bilgisayar kullanıcılarının karşılarına çıkan hatalardan biri de ekran kartı ile ilgilidir. Bazı durumlarda bilgisayar kullanımı sırasında ekran kararır ve hoparlörden sabit bir ses gelir. Bir süre devam ettikten sonra sorun düzelebilir. Ancak bu durum ekran kartı kaynaklı bir sorun yaşandığı anlamına gelmektedir.

Bu sorun yaşandıktan sonra ya da yaşandığı anda ekranda "Görüntü sürücüsü yanıt vermeyi kesti ve bu durumdan kurtuldu" ya da benzeri bir uyarı ve durum bildirimi yazısı görülür. Windows işletim sistemi kullanılan bilgisayarlarda hatayı tespit eden sistem otomatik olarak ekran kartı sürücüsünü yeniden başlatır. Bazı durumlarda ise ekran kartı resetleme işlemi kullanıcı tarafından yapılır.

Ekran kartı resetleme nedir?

Ekran kartı sürücüleri, yaşanan görüntü problemlerini giderebilmek için kullanıcılar tarafından resetleme yöntemi ile yeniden başlatılabilir. Bazı işletim sistemleri ekran kartı kaynaklı bir problem yaşandığında bu resetleme işlemini otomatik olarak yapar.

Ekran kartı resetleme ne işe yarar?

Bir bilgisayarda ekran kartı resetleme işlemi yapılırsa bilgisayarın performansı yükselecektir. Görüntü ile ilgili ortaya çıkan sorunlar da bu sayede giderilir.

Ekran kartı driver'ını resetleme FPS artırır mı?

Ekran kartı driver'ını resetleme işlemi yaparak FPS performansını arttırmak her zaman mümkün olmayabilir. Sorunun driverlerden kaynaklandığından emin olduktan sonra bu işlem yapılmalıdır. Ekran kartındaki sorunun kaynağı bilinmeli, resetleme işlemi buna göre yapılmalıdır.

Ekran kartı temizliği nasıl yapılır?

Bir ekran kartını temizlemek için öncelikli olarak bilgisayardan anlıyor ve donanım parçalarını tanıyor olmak gerekir. Eğer kullanıcı duruma hâkim değilse konu ile ilgili bir uzmandan yardım almak gerekli olacaktır.

Ekran kartını temizleme işlemi bilgisayarın performansını arttırma konusunda oldukça faydalı olacaktır. Ekran kartının fan temizliği yapılarak tozlardan kurtarmak, fanlardaki dönmelerin yavaşlaması sorununu da çözecektir. Bu temizleme sırasında uygulanacak adımlar sırasıyla şu şekildedir:

Bilgisayar tamamen kapatılır ve elektrik bağlantıları kesilir. Kasa kapakları sökülerek ince kıllı bir fırça ile ekran kartının üzerindeki fanların tozu yavaşça temizlenir.

Bir başka yöntem de elektrik süpürgesinin hava çeken değil üfleyen tarafını fana doğru tutmak olacaktır.



