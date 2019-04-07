HABER

Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde konuştu: Hakkınızı helal edin

SEÇİM HABERLERİ  | 07.04.2019 15:05 | Son Güncelleme

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Beylik Pazarı’nı ziyaret etti. Pazarda esnaf ve vatandaşlarla buluşan sohbet eden Ekrem İmamoğlu, daha sonra bir pazar tezgahının üzerine çıkarak, konuşma yaptı.

Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde konuştu: Hakkınızı helal edin

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'ndeki Beylik Pazarı esnafıyla bir araya geldi.

İmamoğlu, önceki dönem belediye başkanlığı yaptığı Beylikdüzü'nde Beylik Pazarı'nı ziyaret etti.

Pazardaki tezgahları gezen İmamoğlu, vatandaşların ve pazar esnafının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Burada vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, "Hepinize teşekkür ediyorum. Burası benim evim. Hakkınızı helal edin. Göreceksiniz hizmetimin her anında size layık olacağım. Allah hepinizi korusun. Beni çok duygulandırıyorsunuz. Sevginize, yüreğinize sağlık. Her şey güzel olacak. Söz veriyorum, ilk Beylikdüzü'yle buluşacağım. Anlaşıldı, birbirimizi çok özledik." dedi.

İmamoğlu, daha sonra vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!
Adalet Bakanı Gül’den seçim açıklamasıAdalet Bakanı Gül’den seçim açıklaması
Metropoldeki yaşamı bırakıp köyüne muhtar oldu Metropoldeki yaşamı bırakıp köyüne muhtar oldu
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu beylikdüzü CHP

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri'nden AB'ye seçim yanıtı: Talihsiz bir gaf

Dışişleri'nden AB'ye seçim yanıtı: Talihsiz bir gaf

Ankara için AK Parti'den flaş hamle!

Ankara için AK Parti'den flaş hamle!

Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?

Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?

Ryan Babel bombası patladı! Galatasaray...

Ryan Babel bombası patladı! Galatasaray...

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

Diğer Haberler
AK Parti'den açıklama: İstanbul'da tüm oyların yeniden sayımı için başvuracağız

AK Parti: Tüm oyların yeniden sayımı için başvuracağız

Adalet Bakanı Gül’den seçim açıklaması

Adalet Bakanı Gül’den seçim açıklaması

Metropoldeki yaşamı bırakıp köyüne muhtar oldu

Metropoldeki yaşamı bırakıp köyüne muhtar oldu

Ankara'da oylar yeniden mi sayılacak? AK Parti'den flaş hamle

Ankara için AK Parti'den flaş hamle!

İzmir Beydağ'da oylar yeniden sayıldı! Seçim sonuçları belli oldu

AK Parti itiraz etti, CHP'nin oyları yükseldi

Bergama seçim sonuçlarıyla ilgili yeni gelişme! Geçersiz oylar yeniden sayılacak

Flaş gelişme! Geçersiz oylar yeniden sayılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.