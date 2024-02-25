Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'davetiye' göndermesi! "Acemi adaya yollayacağım" diyerek gelen maili gösterdi

Yerel seçimlere 34 gün kalırken, İstanbul'daki yarışta söylemler sertleşmeye başladı. Son yapılan anketlerde Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında başa baş bir yarışın geçtiği iddia edilirken, iki aday arasındaki 'davetiye' polemiği gündeme oturdu. AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un "Ulaştırma Bakanı'na sordum, İmamoğlu açılışa davet edilmedi' açıklamasına İmamoğlu'ndan yanıt geldi. İmamoğlu, söz konusu davet mailini paylaştı.

İMAMOĞLU: "NE DEDİYSEK YAPTIK! ZAMNINDAN ÖNCE BİTİRDİK"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri İçme Suyu Yatırımları Açılış Töreni ve Halk Buluşması'nda konuştu.

İBB'nin Silivri'de yaptığı projelerden bahseden İmamoğlu, "Selimpaşa Altgeçidi'ni yapmak bize nasip oldu. Müjdat Gürsu Stadı'nı yeniledik, pırıl pırıl oldu. Çevresindeki spor tesislerini yaptık. Kiptaş Silivri 3 ve 4. etaplerında insanlarımıza çok huzurlu mekanlar, güzel yaşamlar sürecekleri evlerini yaptık ve teslim ettik. Başkaları gibi yarım bırakmadık. Ne dediysek yaptık, hem de zamanından önce bitirdik" ifadelerini kullandı.

İktidara göndermelerde bulunan İmamoğlu, "İhmali, israfı, ihaneti ortadan biz kaldırdık. Bunların işi ihmal, israf ve ihanet. Bizim işimiz ise icraat ve bereket..." diye konuştu.

"BİZDEN ÖNCE RANT KONUŞULUYORDU"

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bizden önce İstanbul'da ne konuşuluyordu biliyor musunuz? Kimin arsasına fazladan imar yaptılar, kimin işinde rant sağladılar, kime iş verdiler, vermediler... Bizim bu dönemimimzde kreş koşuluyor, 10 bin gencimize burs konuşuluyor, 5 bin 200 öğrencimize yurt imkanı konuşuluyor."

"Talanı, rantı, yalanı bu şehrin üzerinden söküp attık. Şimdi tamamen kovacağız" diyen İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Kandırma işinde bunlar marifetli. İki konuda marifetli olduklarını ispat etmiş durumdalar. Sırası geldi mi aldandık diyorlar, sırası geldi mi aldattık diyorlar. Bu millet aldananı da sevmez, aldatanı da sevmez."

MURAT KURUM'A 'DAVETİYE' YANITI

İmamoğlu, AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un "Ulaştırma Bakanı'na sordum, İmamoğlu açılışa davet edilmedi' açıklamasına yanıt verdi.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın davet mailini yayımlayan İmamoğlu, şunları anlattı:

İMAMOĞLU: "ERTESİ GÜN SES ACEMİ ADAYDAN ÇIKTI"

"Cuma günü Sancaktepe'de 'Bu zamana kadar hiç davet edilmemiştim. İlk kez Sirkeci-Kazlıçeşme Tren Hattı için davet geldi, çok teşekkür ederim. Bu davete katılacağım' dedim. Ertesi gün ses acemi adaydan çıktı. Acemi aday dedi ki, büyük bir şey yakalamış gibi 'Hayır, Ulaştırma Bakanı'na sordum İmamoğlu davet edilmedi' dedi. Sevindi ya! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İstanbul'da bir açılışa davet edilmemesine sevinen biri olur mu ya!

GELEN DAVETİYE MAİLİNİ GÖSTERDİ

İş burada bitmedi. Ekranlara bir görüntü gelecek, bu bana gelen davet maili... Kimden geliyor davet? Açılışın olduğu yerin ilçe Belediye Başkanı sayın Ergün Turan'dan. Nereye geliyor? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı protokolüne geliyor. Yani benim protokolüme 27 Şubat'ta gelmiş. Şimdi benim için kendi kendine davet uyduruyor diyen bu acemi adaya bunu postayla yollayacağım. Utanır mı bilmem! Bu maili gördü ya nasıl kıvırmaya başlayacak."