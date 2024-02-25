"Karadeniz patlayacak" demişti... Celal Şengör'e çok sert çıktı: "Topluma sürekli korku salıyor. Saçmalama hakkını kullanıyor"

Karadeniz için 'Eninde sonunda patlayacak' çıkışı polemik yarattı. Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör'ün 27 Tem 2023'te KAFA TV'de yayınlanan bir programda Karadeniz'in eninde sonunda patlayacağını söylemesi gündem olmuştu.

CELAL ŞENGÖR: "KARADENİZ PATLAYACAK SONUNDA"

Celal Şengör, söz konusu programda "Karadeniz patlayacak sonunda. Çünkü içerisinde gazlar var. Bu gazlar giderek artıyor. Bunlar gazoz gibi yüzeye çıkacak sonunda. Karadeniz'in 60 kilometre çevresinde yaşayan oksijen soluyan hiçbir canlı kalmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Gazete Duvar'dan Mustafa Özdemir'in haberine göre, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, bu sözleri nedeniyle Celal Şengör'ü eleştirdi.

ŞENGÖR'E ÇOK SERT TEPKİ

Şengör için sert ifadeler kullanan Kutoğlu, "Celal hoca şöhretin verdiği saçmalama hakkını kullanıyor" diye konuştu.

"TOPLUMA SÜREKLİ KORKU SALIYOR"

Kutoğlu'nun açıklamaları şöyle;

"Karadeniz’de 300 metreden sonra hidrojen sülfür nedeniyle zaten hayat yok. Ama bu Karadeniz patlayacak demek için yeterli değil. Elimizde Celal hocanın sözlerini destekleyen hiçbir bilimsel veri yok. Medyatik kalmak için söylenen sözler. Bilim insanı konuşurken sorumlu davranması lazım. Topluma sürekli korku salıyor. Celal hoca şöhretin verdiği saçmalama hakkını kullanıyor"







