HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. "Karadeniz patlayacak" demişti... Celal Şengör'e çok sert çıktı: "Topluma sürekli korku salıyor. Saçmalama hakkını kullanıyor"

"Karadeniz patlayacak" demişti... Celal Şengör'e çok sert çıktı: "Topluma sürekli korku salıyor. Saçmalama hakkını kullanıyor"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
25.02.2024 09:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz için 'paylayacak' çıkışıyla gündem yaratan Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör'e çok sert bir tepki geldi. Şengör'ün yapmış olduğu açıklamalara tepki gösteren Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, "Topluma sürekli korku salıyor. Celal hoca şöhretin verdiği saçmalama hakkını kullanıyor' ifadelerini kullandı.

"Karadeniz patlayacak" demişti... Celal Şengör'e çok sert çıktı: "Topluma sürekli korku salıyor. Saçmalama hakkını kullanıyor"

Karadeniz için 'Eninde sonunda patlayacak' çıkışı polemik yarattı. Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör'ün 27 Tem 2023'te KAFA TV'de yayınlanan bir programda Karadeniz'in eninde sonunda patlayacağını söylemesi gündem olmuştu.

CELAL ŞENGÖR: "KARADENİZ PATLAYACAK SONUNDA"

Celal Şengör, söz konusu programda "Karadeniz patlayacak sonunda. Çünkü içerisinde gazlar var. Bu gazlar giderek artıyor. Bunlar gazoz gibi yüzeye çıkacak sonunda. Karadeniz'in 60 kilometre çevresinde yaşayan oksijen soluyan hiçbir canlı kalmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

GFHDH

Gazete Duvar'dan Mustafa Özdemir'in haberine göre, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, bu sözleri nedeniyle Celal Şengör'ü eleştirdi.

ŞENGÖR'E ÇOK SERT TEPKİ

Şengör için sert ifadeler kullanan Kutoğlu, "Celal hoca şöhretin verdiği saçmalama hakkını kullanıyor" diye konuştu.

jhgjgk

"TOPLUMA SÜREKLİ KORKU SALIYOR"

Kutoğlu'nun açıklamaları şöyle;

"Karadeniz’de 300 metreden sonra hidrojen sülfür nedeniyle zaten hayat yok. Ama bu Karadeniz patlayacak demek için yeterli değil. Elimizde Celal hocanın sözlerini destekleyen hiçbir bilimsel veri yok. Medyatik kalmak için söylenen sözler. Bilim insanı konuşurken sorumlu davranması lazım. Topluma sürekli korku salıyor. Celal hoca şöhretin verdiği saçmalama hakkını kullanıyor"


Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
5 bin yıllık tarihi yerleşim yerinde şaşırtan manzara5 bin yıllık tarihi yerleşim yerinde şaşırtan manzara
Ay’a tarihi bir iniş yapan uzay aracı Odysseus'tan fotoğraf geldi! “Hayatta ve iyi durumda"Ay’a tarihi bir iniş yapan uzay aracı Odysseus'tan fotoğraf geldi! “Hayatta ve iyi durumda"
Güneşli ve sıcak havayı fırsat bildiler, oraya akın ettilerGüneşli ve sıcak havayı fırsat bildiler, oraya akın ettiler
Anahtar Kelimeler:
Celal Şengör Karadeniz Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu
En Çok Okunan Haberler
Araç alacaklar dikkat! Taşıt kredisinde oranlar değişti, işte banka banka yeni rakamlar

Araç alacaklar dikkat! Taşıt kredisinde oranlar değişti, işte banka banka yeni rakamlar

Fiyatları yarı yarıya düştü

Fiyatları yarı yarıya düştü

Canlı yayında 'Hepimiz bu konuda hassasız' diyerek açıkladı: 'Cumhurbaşkanımız beni arayarak..'

Canlı yayında 'Hepimiz bu konuda hassasız' diyerek açıkladı: 'Cumhurbaşkanımız beni arayarak..'

Ev arkadaşının kafasını baltayla kesip sokağa atmıştı! İfadesi ortaya çıktı: 'Allah beni görevlendirdi'

Ev arkadaşının kafasını baltayla kesip sokağa atmıştı! İfadesi ortaya çıktı: 'Allah beni görevlendirdi'

MHP İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında gerginlik! Ortalık bir anda karıştı

MHP İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında gerginlik! Ortalık bir anda karıştı

13 gündür aranıyordu: Cinayetle sonlanan ortaklık...

13 gündür aranıyordu: Cinayetle sonlanan ortaklık...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.