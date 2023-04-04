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Ekrem İmamoğlu'ndan Trabzon'da dikkat çeken 'AFAD' iddiası! 'Size bir mesaj okuyacağım...'

04.04.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Trabzon'da vatandaşlara seslendi. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önce kürsüye gelen İmamoğlu, konuşmasında sıklıkla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterirken dikkat çeken bir de AFAD iddiasında bulundu. AFAD'ın dün bir mesaj göndererek Trabzon'da kuvvetli fırtına çıkacağını iddia ederek yanıltıcı bir mesaj gönderdiğini savunan İmamoğlu "bugün 13. Cumhurbaşkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu fırtınası var" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'ndan Trabzon'da dikkat çeken 'AFAD' iddiası! 'Size bir mesaj okuyacağım...'

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Trabzon’a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vatandaşlara seslendi. İmamoğlu konuşmasında sıklıkla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alırken dikkat çeken bir AFAD iddiasında da bulundu.

“Deprem bölgesinde milleti aldattın AFAD, bari Trabzon'da aldatma” diyen İmamoğlu “AFAD dün attığı mesajda kuvvetli fırtına çıkacağını iddia etti. Trabzon'da biz Karadeniz fırtınasını biliriz. Onun adı Trabzonspor'dur. Ama bugün 13. Cumhurbaşkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu fırtınası var” ifadelerini kullandı.

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İmamoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Bu kaldırımların hepsine basan bir hemşehriniz olarak Trabzon'a çoşmaya geldim. Ben ilk Cumhuriyet bayramını tam burada yürüyerek kutlamıştım. Trabzonspor'da yöneticilik yaptım.

‘BU ŞEKİLDE PARA DAĞITANDAN HARÇLIK ALINMAZ’

Buraya yalnız gelmedim. Buraya Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile geldim.

İşte inşallah hep gurur duyacağınız işler yapacağım. Sizlere söz veriyorum. O ahlakın içinde beni büyüten sadece ailem değildi, Trabzon'da yaşayan herkesti. Çocuklara diyorum ki, bu şekilde para dağıtandan harçlık alınmaz. Milletçe böyle biliyoruz. Veren eli alan el görmeyecek. Rahmetli dedem bile bana parayı gizliden cebime koyardı. Hoş, milletin cebinde para da bırakmadılar

Şimdi İBB Başkanı olarak seçimi elimizden almaya kalktılar, milletimiz demokrasi tokadı attı. 13,500 oy; 806 bin farka dönüştü. Ondan sonra bu iktidar, 4 yıl sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam yatıyorlar İmamoğlu... Sonsuz desteğini ortaya koyan Sayın Akşener'e de teşekkür ediyorum. Trabzonlu Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a belediye başkanı oldu, bunlar Trabzonlu Ekrem İmamoğlu'nu uyduruk bir davayla görevden almak istediler.

'BİR AVUÇ İNSANIN KAZANMA DÖNEMİ BİTTİ'

Söyledim burada da söyleyeyim 2019 seçiminden sonra 'İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder, İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır' dediler. Valla biz söylemedik. Artık bir avuç insanın kazanma dönemi bitti, artık 86 milyon milletin kazanma dönemi başlıyor.

Sizden tam destek istiyoruz. Sizlerle beraber her şeyin çok güzel olacağı bir dönemi başlatmak istiyoruz. Çok güçlü bir 6'lı masa var. Lideri ve kurucusu sayın 13'üncü Cumhurbaşkanımız süreci buraya getirdi. Önce seçimi kazanacağız sonra da memleketimizi çok güzel günler bekliyor olacak.

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İMAMOĞLU’NDAN TRABZON’DA DİKKAT ÇEKEN ‘AFAD’ İDDİASI

Deprem bölgesinde milleti aldattın AFAD, bari Trabzon'da aldatma. AFAD dün attığı mesajda kuvvetli fırtına çıkacağını iddia etti. Size bir mesaj okuyacağım: Meteorolojiye göre yarın Trabzon'da kuvvetli fırtına bekleniyor. Ama burası doğru... Diyor ki ağaç, direk ve çatı devrilmesi çatı uçması hatta baca gazı zehirlenmesi olabilir... Yahu biz Temel Fıkrası anlatırız ama fıkralarımız akıllıca olur. Böyle aptalca olmaz. Ama bir konuda tutturdular. Bugün Trabzon'da Karadeniz'de fırtına var. Trabzon'da biz Karadeniz fırtınasını biliriz. Onun adı Trabzonspor'dur. Ama bugün 13. Cumhurbaşkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu fırtınası var."

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu

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