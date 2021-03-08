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Ekrem İmamoğlu’nun Dünya Kadınlar Günü tweeti sonrası siyaset gündemi karıştı

08.03.2021 03:07 | Son Güncelleme:
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Ekrem İmamoğlu’nun Dünya Kadınlar Günü tweeti sonrası siyaset gündemi karıştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyerek yaptığı paylaşıma İYİ Parti kanadından sert tepki geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

İmamoğlu paylaşımında "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım" ifadelerini kullandı.

PERVİN BULDAN'DAN TEŞEKKÜR

İmamoğlu'nun paylaşımına HDP Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan'dan teşekkür cevabı gelirken, İYİ Parti kanadından paylaşımda Meral Akşener ile Pervin Buldan'ın isminin yan yana olmasına sert tepki geldi. Tepkilerden en serti ise İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’dan geldi.

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"DOĞRU BULMUYORUM"

Yavuz Ağıralioğlu yaptığı paylaşımda; "Anneleri yıllardır evlâtsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.


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