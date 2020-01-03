Ekrem İmamoğlu, yeni metrobüs aracının test sürüşüne katıldı

Firma yetkililerinden araçla ilgi detaylı bilgiler alan İmamoğlu, hareket halindeki otobüs içerisinde incelemelerde bulundu. TÜYAP'tan Yenibosna'ya kadar yolculuk yapan İmamoğlu, gazetecilerin sorularını da test ettiği araç içerisinde yanıtladı.

İmamoğlu, “Testler devam edecek mi? Ne zaman filoda metrobüsleri göreceğiz?" sorusuna “ Bu tür şehirlerin otobüs alımları, birkaç otobüs değil, oldukça sayısı yüksek. Hele hele metrobüs hattı performans açısından çok üst seviyede; yolcu taşıma seviyesi, otobüslerin yaptığı kilometreler açısından yüksek. Onun için biz maksimum deneyim, minimum yanlışı bulmak zorundayız. Hatta hatasıza yakın araç tercihi yapmak zorundayız. Hata yapamayız. Yüksek konfor, minimum maliyet ve uzun yıllara dayalı maliyet, aynı zamanda çevre duyarlılığı tabi. Tüm bu kavramları ekleyerek, en doğru kararı vereceğiz" yanıtını verdi.

Metrobüs filomuza dahil etmek üzere yeni bir aracı daha test ettik, yolculuk sırasında aracın özellikleriyle ilgili de bilgi aldık. Amacımız önceki yıllarda yapılan hataları yapmamak; İstanbulluları daha yüksek kapasiteli, güvenli, ekonomik ve çevreci araçlarla buluşturmak. pic.twitter.com/uXF5QtuMrr — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 3, 2020

“ORTAK AKILLA HAREKET EDECEĞİZ"



İmamoğlu, “Kaç otobüs alımı planlanıyor? Öz kaynaklarla mı alınacak, krediyle mi alınacak?" sorusuna “Farklı finansman modelleri var. Verimlilikten kastım biraz da o. Bu işlerde ilk günkü maliyetle oturup hesap yapmıyorsunuz. Örneğin 10 yıllık hesap yapıyorsunuz. İşin içinde bakımı var. Orada kendimizi teminat altına almak istiyoruz. Yakıt tüketimindeki tasarrufun maliyete yansıma biçimi var. Bu, sizin maliyetinizi aşağı düşürüyor. Bütün bunlar iyi finansman hesapları. Aynı zamanda, araç teknolojisini deneyimlemiş insanların ortak kanaati gerekiyor. Burada da mümkün olduğu kadar ortak akılla hareket edeceğiz ve ona göre karar vereceğiz. Burada da şu anda bahsetmemizin doğru olmadığı ilave teknolojiler de konuşulacak. Bunlar var kafamızda. Niye konuşulmayacak diyorum? Şu anda bazı yasal altlıkları var, tartışmaya açık konular vesaire… Biz, metrobüs hattına gerçekten kapasitesinin çok üstünde yüklenildiğinin farkındayız. Bunu hafifletecek şey nedir? Metro yatırımıdır. İstanbul'un önceliği işte. Nedir metro yatırımı? Örneğin, Mecidiyeköy-Mahmuybey arasında bu yıl içinde devreye girecek metronun bile ciddi oranda metrobüs hattını rahatlatacağını düşünüyoruz. Örneğin, İncirli-Beylikdüzü hattı. Yıllardır rafta. Bunu oturup hızlıca konuşmak istiyoruz. Yine aynı şekilde İstanbul'un batısını ilgilendiren Mahmutbey'den Esenyurt'a giden hattımız var ki, Beylikdüzü metrosuyla da birleştirmeyi düşünüyoruz. İhalesi yapılmış, ama projesi yok ne yazık ki. Ona çalışıyoruz bir yandan. Bunların da devreye girmesi, 3-4 yıllık süreçler. Ama metrobüs açısından baktığınızda da bu hatlar devreye girdiğinde benim tahminim, ciddi oranda metrobüs ihtiyacı düşecek" dedi.