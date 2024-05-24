İmamoğlu'nun gündem olan Roma gezisine Özgür Özel'den ilk yorum! "Büyük bir lobicilik çalışması"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçen hafta, 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları imza töreni için Roma'ya gitmişti. İmamoğlu'na 45'i gazeteci olmak üzere 73 kişilik kafile eşlik etti. Gezinin tüm masraflarının İBB bütçesinden karşılanması ve kalınan otelin gecelik fiyatı kısa sürede gündem oldu.

Kamuoyunda da tartışılan Roma çıkarmasıyla ilgili CHP lideri Özgür Özel bir açıklamada bulunmamıştı. Özel tartışamalara konu olan geziyle ilgili sessizliğini bozdu. 'Lobicilik çalışmasına' dikkat çeken Özel, 'Bu meseleyi böyle görmek lazım' dedi.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’e konuşan Özel konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"İmamoğlu, gazetecileri memleketine PR yapmak için götürmedi. Gazetecileri toplayıp memleketine götürse, kendisi için PR yapsa, parti için bir şey yapsa harcanan bu para eleştirilir. Ama İstanbul için, Türkiye için bir şey yapıyorlar. Aslında bu Avrupa Oyunları için protokol imzalanması ama bir yandan da olimpiyatlar için büyük bir lobicilik çalışması. Burada bu meseleyi böyle görmek lazım. İstanbul'un ve Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmaya çalışıyorlar.”

"GAZETECİLERİN KENDİ MASRAFLARINI KARŞILADIĞI..."

Özel, katılımın yüksek tutulması için gazetecilerin belediye tarafından götürülmesinin yadırganmaması gerektiğini belirterek, "Katılım düşecekse İstanbul ve Türkiye için bir lobicilik faaliyeti olduğu için bu masrafların karşılanması bugünkü şartlarda anlaşılabilir. İnşallah Türkiye'de gazetelerin kendi masraflarını karşıladıkları, gazetecilerin de 'kurumum karşılamazsa takip etmem bu geziyi' diyebildikleri günlere gelebiliriz" dedi.

HASAN DOĞAN'A TEŞEKKÜR

28 Şubat davası hükümlüsü generallerin kalan cezalarının affedilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın CHP'yi bilgilendirdiğini belirten Özel, "Bilgi verme kısmını çok önemsedim. Hasan Doğan'a teşekkür ettim. Nazik bir davranış. Ben iki taraf arasındaki diyaloğun sonuç verdiğinin bilinmesini isterim" diyerek teşekkür etti.

"OLURSA CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR EDERİM"

28 Şubat affı kararı sonrası ikinci beklentisinin Osman Kavala'nın serbest kalması olduğunu dile getiren Özel, "Bu konuda inisiyatif alınır veya yargının normal kararlar almasına sebebiyet verilebilir. Adalet Bakanlığı'nın orada 'kanun yararına bozma' gibi bir şeyden bahsediliyor. Öyle bir adım atılırsa ve bundan haberdar olursak ben hem Cumhurbaşkanına hem de katkı sağlayan herkese teşekkür etmekten geri durmam" diye konuştu.





