Eksi 16'da 200 metrelik veda kuyruğu!

Valilik binası önünde düzenlenen törenle uğurlanan Vali Bilmez' veda etmek isteyen vatandaşlar soğuk havaya rağmen dışarıda bulundu.

Vali Bilmez'e böyle veda ettiler

Van'a atanan Mehmet Emin Bilmez, Ardahan Valiliği önünde toplanan çok sayıda kişi tarafından alkışlarla ve gözyaşlarıyla uğurlandı. Vali Bilmez'i uğurlamak isteyenler, sıfırın altında 16 dereceye kadar düşen soğukta, yaklaşık 200 metrelik kuyruk oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararı ile Van'a atanan Vali Mehmet Emin Bilmez ve ailesi için valilik binası önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene, valilik personelinin yanı sıra vali yardımcıları, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Barış Durgun, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, daire müdürleri ve personelleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, köy muhtarları ve çok sayıda kişi katıldı.

Vali ve eşinin uğurlamak için gelenler yaklaşık 200 metre kuyruk oluşturdu. Termometrelerin sıfırın altında 16 dereceyi gösterdiği Ardahan’da soğuk havaya rağmen büyük bir kalabalıkla karşılaşan Vali Mehmet Emin Bilmez alkışlara uğurlandı.

Duygusal anların yaşandığı uğurlama töreninde konuşan Vali Bilmez, "Ardahan’da gönlümüzü bırakarak veda ediyoruz. Kişisel kanaatim Ardahan’dan biraz erken ayrıldım. Ancak bu bir vatan görevi, büyüklerimiz bundan sonraki görevimizi Van’da devam ettirmemizi istediler. Geçen cuma günü kararname çıktı ve bugünde Ardahan’a veda ediyoruz. Biz Ardahan’ı ve Ardahanlılar'ı çok sevdik. Ben bütün Ardahanlılar'dan haklarını helal etmelerini istiyorum. Bütün Ardahanlılar'ın bilmesinin istiyorum. Van’da bir evlerinin olduğunu bilmelerinin ve yolu düşen herkesi bekliyorum. İnşallah bizlerde Ardahan ile olan bağımızı koparmayacağız" dedi.