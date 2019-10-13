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Ekvador Devlet Başkanı'ndan askere başkentte kontrolü sağlama emri

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 01:37 | Son Güncelleme

Lenin Moreno şiddet olaylarının devam ettiği başkent Quito'da askerden kentin kontrolünü sağlamasını, halktan da evlerinden çıkmamasını istedi

BOGOTA (AA) - Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, askerin protestoların devam ettiği başkent Quito'da kontrolü sağlamasını istedi. Gösterilerin ve olayların devam ettiği kentin birçok bölgesinde askerler varlık göstermeye başladı.

Ekvador'da hükümetin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırması üzerine 3 Ekim'de başlayan ve şu ana kadar en az 5 kişinin hayatını kaybettiği protesto gösterileri ve şiddet olayları her an daha fazla ciddileşerek devam ediyor.

Ülkenin birçok bölgesinden yola çıkarak başkent Quito'ya ulaşan yerlilerin büyük çoğunluğunu oluşturduğu hükümet karşıtı protestocular Ulusal Meclis’e girme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından birçok cadde ve bölgede polisle çatışmayı sürdürüyor.

Hükümetin merkezini başkent Quito'dan Guayaquil kentine taşıyan Devlet Başkanı Moreno ise askerlere talimat vererek kentte kontrolü sağlamalarını ve sokağa çıkma yasağını uygulamalarını istedi.

Şiddet eylemlerine sebep olanların “kaçakçılar, uyuşturucu kaçakçıları, çeteciler ve eski Devlet Başkanı Rafael Correa taraftarları” olduğunu öne süren Moreno tüm ülkede kontrolü ele alacaklarını vurguladı.

Moreno Ekvadorlulardan evlerinde kalmalarını istedi.

Devlet Başkanı Moreno'nun talimatının ardından özellikle askerlerin yoğunlukta olduğu güvenlik güçleri başkentin birçok bölgesinde varlık göstermeye başladı.

Çoğunluğu yerlilerden oluşan protestocuların eylemlerini sürdüğü Quito’da dün Kamu Denetçiliği binası ve bazı medya kuruluşlarına maskeli kişilerce saldırıda bulunulmuş ve büyük çapta maddi hasar oluşmuştu.

- Ekvador'da yaşananlar

Ülkede en az 20'si gazeteci 400'den fazla kişinin yaralandığı protesto ve şiddet olayları 3 Ekim’den bu yana devam ediyor.

Birçok kamu kurumu, özel mülk ve iş yerinin zarar gördüğü ve yağmalandığı protesto ve şiddet olaylarında şimdiye kadar en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Ekvador'da hükümet, şubatta 4,2 milyar doları Uluslararası Para Fonundan (IMF) olmak üzere 10 milyar dolarlık borç anlaşması yapmış ve IMF'nin kamu harcamalarının kısılması dahil birçok şartını kabul etmişti.

Devlet Başkanı Lenin Moreno, anlaşma çerçevesinde yapılan düzenlemeleri 1 Ekim'de açıklamış ve hükümetin artık ulaştırmacılara sağlanan akaryakıt desteğini kaldırdığını duyurmuştu.

Ülkedeki ulaştırma görevlilerinin 3 Ekim'de gittiği genel grev, öğrenciler, işçi sendikaları ve birçok muhalif organizasyonun da katılmasıyla ülke genelinde protestolara dönüşmüş, göstericiler ve polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Moreno, aynı günün akşamında olağanüstü hal ilan etmiş, askeri sokaklara çıkarmış fakat bu tedbirler, tüm ülkedeki protesto ve yağma olaylarını engelleyememişti.

Hükümet merkezini başkentten ülkenin güneybatısındaki liman şehri Guayaquil'e taşıyan Moreno yönetimi düzenlemelerden geri adım atmayacaklarını fakat diyaloğa açık olduklarını duyurmuştu.

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