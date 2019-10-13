Ekvador Devlet Başkanı'ndan askere başkentte kontrolü sağlama emri

BOGOTA (AA) - Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, askerin protestoların devam ettiği başkent Quito'da kontrolü sağlamasını istedi. Gösterilerin ve olayların devam ettiği kentin birçok bölgesinde askerler varlık göstermeye başladı.

Ekvador'da hükümetin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırması üzerine 3 Ekim'de başlayan ve şu ana kadar en az 5 kişinin hayatını kaybettiği protesto gösterileri ve şiddet olayları her an daha fazla ciddileşerek devam ediyor.

Ülkenin birçok bölgesinden yola çıkarak başkent Quito'ya ulaşan yerlilerin büyük çoğunluğunu oluşturduğu hükümet karşıtı protestocular Ulusal Meclis’e girme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından birçok cadde ve bölgede polisle çatışmayı sürdürüyor.

Hükümetin merkezini başkent Quito'dan Guayaquil kentine taşıyan Devlet Başkanı Moreno ise askerlere talimat vererek kentte kontrolü sağlamalarını ve sokağa çıkma yasağını uygulamalarını istedi.

Şiddet eylemlerine sebep olanların “kaçakçılar, uyuşturucu kaçakçıları, çeteciler ve eski Devlet Başkanı Rafael Correa taraftarları” olduğunu öne süren Moreno tüm ülkede kontrolü ele alacaklarını vurguladı.