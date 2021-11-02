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El Kızı'nın Ezo'su Sevda Erginci'yi bakın hangi oyuncu keşfetmiş! Adı şiddet iddialarına karışmıştı!

02.11.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX ekranlarında yayınlanan El Kızı dizisi, ilk bölümünden itibaren seyirciyi ekrana kilitledi. Şiddet sahneleriyle tepki çeken dizinin başrol oyuncusu Sevda Erginci'nin keşfedilme hikayesi ise şaşırttı.

El Kızı'nın Ezo'su Sevda Erginci'yi bakın hangi oyuncu keşfetmiş! Adı şiddet iddialarına karışmıştı!

El Kızı dizisinin yıldızı Sevda Erginci'nin bugünlere gelmesine vesile olan ismin kim olduğunu biliyor muydunuz?

Mardinli bir baba ve Makedon bir annenin kızı olan Erginci, tiyatroya lise yıllarında ilgi duymaya başladı.

El Kızı'nın Ezo'su Sevda Erginci'yi bakın hangi oyuncu keşfetmiş! Adı şiddet iddialarına karışmıştı!

Eğitim için kolları sıvayan genç oyuncu, Semaver Kumpanya Çocuk Tiyatrosu'nda sahneye çıktı.

El Kızı'nın Ezo'su Sevda Erginci'yi bakın hangi oyuncu keşfetmiş! Adı şiddet iddialarına karışmıştı!

Daha ilk tiyatro oyunu olan Paki ve Sevgi Çiçekleri, Erginci'nin hayatını değiştiren bir iş oldu.

El Kızı'nın Ezo'su Sevda Erginci'yi bakın hangi oyuncu keşfetmiş! Adı şiddet iddialarına karışmıştı!

OZAN GÜVEN İLK BAKIŞTA BEĞENDİ

Paki ve Sevgi Çiçekleri oyununu izlemeye gelenler arasında ünlü oyuncu Ozan Güven de vardı. Ozan Güven, Erginci'nin oyunculuğunu görür görmez çok beğendi. Güven, yapım şirketine, Sevda Erginci'yi tavsiye etti ve genç kız, Koyu Kırmızı dizisiyle televizyon macerasına adım attı.

El Kızı'nın Ezo'su Sevda Erginci'yi bakın hangi oyuncu keşfetmiş! Adı şiddet iddialarına karışmıştı!

Ardından Veda, Karagül, Hayat Bazen Tatlıdır, Yasak Elma, Sevgili Geçmiş gibi birçok projede rol aldı.

El Kızı'nın Ezo'su Sevda Erginci'yi bakın hangi oyuncu keşfetmiş! Adı şiddet iddialarına karışmıştı!

Sevda Erginci, şimdilerde yer aldığı El Kızı dizisiyle, 6. kez başrol deneyimi yaşıyor.

El Kızı'nın Ezo'su Sevda Erginci'yi bakın hangi oyuncu keşfetmiş! Adı şiddet iddialarına karışmıştı!


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Sevda Erginci
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