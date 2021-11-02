El Kızı'nın Ezo'su Sevda Erginci'yi bakın hangi oyuncu keşfetmiş! Adı şiddet iddialarına karışmıştı!

El Kızı dizisinin yıldızı Sevda Erginci'nin bugünlere gelmesine vesile olan ismin kim olduğunu biliyor muydunuz?

Mardinli bir baba ve Makedon bir annenin kızı olan Erginci, tiyatroya lise yıllarında ilgi duymaya başladı.

Eğitim için kolları sıvayan genç oyuncu, Semaver Kumpanya Çocuk Tiyatrosu'nda sahneye çıktı.

Daha ilk tiyatro oyunu olan Paki ve Sevgi Çiçekleri, Erginci'nin hayatını değiştiren bir iş oldu.

OZAN GÜVEN İLK BAKIŞTA BEĞENDİ

Paki ve Sevgi Çiçekleri oyununu izlemeye gelenler arasında ünlü oyuncu Ozan Güven de vardı. Ozan Güven, Erginci'nin oyunculuğunu görür görmez çok beğendi. Güven, yapım şirketine, Sevda Erginci'yi tavsiye etti ve genç kız, Koyu Kırmızı dizisiyle televizyon macerasına adım attı.

Ardından Veda, Karagül, Hayat Bazen Tatlıdır, Yasak Elma, Sevgili Geçmiş gibi birçok projede rol aldı.

Sevda Erginci, şimdilerde yer aldığı El Kızı dizisiyle, 6. kez başrol deneyimi yaşıyor.



