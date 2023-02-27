El refleksoloji masajı nasıl yapılır, el refleksolojisi nedir? El refleksoloji noktaları nedir?

El refleksolojisi oldukça rahatlatıcı bir masaj tekniğidir. El masajı yani refleksolojisi anında bir rahatlama, gevşeme ve hayata motive olma hissi verir. El refleksoloji noktalarını ve el masajı tekniklerini öğrendikten sonra herkes bu masajı kendine uygulayabilir. Rahatlamak istediği her an bu kuvveti kendi ellerinizde bulabilirsiniz. El refleksolojisi tahmin edildiğinden ya da bilindiğinden daha büyük bir alana yayılmış durumdadır.

El refleksoloji masajı nedir?

Ellerimizde de ayaklarda olduğu gibi vücuttaki pek çok organın bağlı noktası vardır. Eğer el haritası refleksoloji bilginiz var ise bu noktalara her baskı uyguladığınızda organlarınız harekete geçer ve düzgün çalışmaya başlar. Herhangi bir organda bir sorun olduğunu biliyorsanız ve refleksoloji el haritasında bu organın yerini doğru tespit ettiyseniz, doğru bölgeye uyguladığınız masaj ve baskı o organı harekete geçirir ve iyileştirmeye başlar. El refleksolojisinin bilinen etkin faydaları sayesinde birçok olumlu sonuçlar alınabilir. El refleksolojisinin faydaları:

Daha az el ağrısı yaşayabilirsiniz.

El refleksolojisi kaygı ve endişeyi de azaltır.

Ruh hâlinin iyileşmesine yardımcı olur.

Uyku kalitesinin artmasını sağlar ve uyku düzenini korur.

Daha hızlı motivasyon sağlar, kavrama gücünü arttırdığı görülür.

İhtiyaç halinde tansiyonun düzenlenmesi için de uygulanır.

El refleksoloji nasıl yapılır?

El refleksoloji uygulaması 5 ila 10 dakika sürecek olsa da öncesinde muhakkak rahat bir oturma pozisyonu almanız gerekir. Derin nefes alarak bünyenizi rahatlatın. Dik ve rahat bir şekilde oturma pozisyonu aldıktan sonra ele baskı uygulamaya başlayabilirsiniz. Acele ve hızlıca uygulanan el refleksolojisi istenilen sonucu vermeyebilir. Bu nedenle oldukça sakin ve yavaş yapmak gerekir.

El refleksolojisine başlarken öncelikle kasları rahatlatmak için kollara hafif bir masaj yapmanız gerekir. Sağ kola masaj yapmak için sol elin avucu kullanılır, bileklerden dirseklere kadar hassas bir masaj yapılması gerekir. Sol kol için ise sağ avuç içi aynı şekilde kullanılır. Bastırmadan, hafif bir masaj yapmanız gerekir.El masajının diğer safhası ise artık parmaklara masaj yapılmasıdır. Parmaklara hafif bir masaj yapmanız gerekir. Elin üst tarafından parmak uçlarına doğru hafifçe ilerleyerek bu masajı yapabilirsiniz. Tüm parmaklara tek tek uyguladıktan sonra bu işlemi 3 kez tekrarlayın.

Başparmak avuç içine alınır ve el yumruk şeklinde sıkılır. Diğer el kullanılarak yumruktan dirseğe doğru parmak masajı yapılır. Bu işlem diğer içinde aynı şekilde uygulanır. Bu işlem sırasında doğru basınç noktasını uygulama yaparken bulabilirsiniz. Bu da doğru noktanın üzerine gitmenizi sağlar. Baskı seviyesi hiçbir şekilde çok sert olmamalıdır. Bu adım da 3 kez tekrarlanmalıdır.

Başparmak ve işaret parmağınızı kullanarak ellerinize hafifçe masaj uygulayabilirsiniz. El refleksoloji noktaları arasında yer alan elin üst kısmından dirseklere kadar yuvarlak hareketler uygulayarak masaj yapabilirsiniz. Bu da kan dolaşımını hızlandırır. El üstüne masaj yapılması öz güveni yükseltir ve korktuğunuz şeylere karşı daha fazla güven duymaya başlayabilirsiniz. El masajının bu son safhasında başparmak önce el üstüne, sonra da avuç içlerine doğru baskı oluşturacak şekilde masaj yapılır. Başparmağınızı kullanarak ellere baskı uygulandığınızda aradığınız motivasyonu hızlı bir şekilde bulmaya başlayabilirsiniz.