Elazığ’da fabrika yangını söndürüldü

Elazığ’da bir plastik fabrikasının deposunda çıkan yangın 10 itfaiye aracı ve 70 personelin müdahalesi ile 2 saat süren çalışma sonrasında söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi 7. kısımda bulunan bir plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile belde ve OSB’den 10 itfaiye ekibi sevk edildi. 70 kişilik ekip, yangına müdahale ederken aynı zamanda olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik süren çalışması sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ederken fabrikanın depo bölümü tamamen kullanılmaz hale geldi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı ve siyasi parti temsilcileri olay yerine gelerek yangın ve son durum hakkında bilgi aldı.

4 sene önce de yanmıştı

Öte yandan aynı fabrikada 2015 yılında çıkan yangında, üretim bölümünün tamamen kullanılmaz hale geldiği ve ana binanın da büyük bir bölümünün yandığını öğrenildi.