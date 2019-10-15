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Elazığ’da fabrika yangını söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 19:16 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir plastik fabrikasının deposunda çıkan yangın 10 itfaiye aracı ve 70 personelin müdahalesi ile 2 saat süren çalışma sonrasında söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi 7.

Elazığ’da bir plastik fabrikasının deposunda çıkan yangın 10 itfaiye aracı ve 70 personelin müdahalesi ile 2 saat süren çalışma sonrasında söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi 7. kısımda bulunan bir plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile belde ve OSB’den 10 itfaiye ekibi sevk edildi. 70 kişilik ekip, yangına müdahale ederken aynı zamanda olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik süren çalışması sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ederken fabrikanın depo bölümü tamamen kullanılmaz hale geldi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı ve siyasi parti temsilcileri olay yerine gelerek yangın ve son durum hakkında bilgi aldı.

4 sene önce de yanmıştı
Öte yandan aynı fabrikada 2015 yılında çıkan yangında, üretim bölümünün tamamen kullanılmaz hale geldiği ve ana binanın da büyük bir bölümünün yandığını öğrenildi.

"Soğutma çalışmalarımız devam etmekte"
Saat 16.40 civarında yangının çıktığını belirten İtfaiye Müdürü Halil İbrahim Başgün, “Yangın ihbarı geldi. Anında olay yerine 4 ekiple geldik. Yangının büyük olduğunu görünce 4 ekip daha yönlendirdik. Daha sonra bizde geldik. Ham madde deposu yanmaktaydı ve sıçrama tehlikesi de vardı. 2 saatlik bir çalıma ile yangının önünü kestik. Soğutma çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

"Güvenlik tedbirlerinin hepsini almıştık"
Daha önceden yangın atlattıklarını dile getiren fabrika sahibi Mustafa Yücedağ, “O yüzden fabrikayı son sisteme dizayn ettik. Tehlike yerleri fabrika dışına taşıdık. Güvenlik tedbirlerinin hepsini almıştık. Yukarıda püskürtme ve alttan havalandırılıp su ile gazı dışarı atmasını son sistem yapmamıza rağmen yeterli olmadı. Alev anında aldı. Söndürme cihazları yeterli gelmedi. Ana fabrikaya sıçramadan organize itfaiyesi yetişti” diye konuştu.

Elazığ’da fabrika yangını söndürüldü

Elazığ’da fabrika yangını söndürüldü

Elazığ’da fabrika yangını söndürüldü

Elazığ’da fabrika yangını söndürüldü

Elazığ’da fabrika yangını söndürüldü

Elazığ’da fabrika yangını söndürüldü

Elazığ’da fabrika yangını söndürüldü

Elazığ’da fabrika yangını söndürüldü

Elazığ’da fabrika yangını söndürüldü

Elazığ’da fabrika yangını söndürüldü

Elazığ’da fabrika yangını söndürüldü

Elazığ’da fabrika yangını söndürüldü

Elazığ’da fabrika yangını söndürüldü

Elazığ’da fabrika yangını söndürüldü

Elazığ’da fabrika yangını söndürüldü
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