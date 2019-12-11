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Elazığ’da mini terminalde bıçakla kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 18:40 | Son Güncelleme

Elazığ’da minibüsün aracını sıkıştırıp kaza yapmasına neden olduğunu iddia eden sürücü ve arkadaşları mini terminalde kavga çıkarıp 2 kişiyi yaraladı.Olay, merkeze bağlı Akpınar Mahallesi’nde yer alan mini terminalde meydana geldi.

Elazığ’da minibüsün aracını sıkıştırıp kaza yapmasına neden olduğunu iddia eden sürücü ve arkadaşları mini terminalde kavga çıkarıp 2 kişiyi yaraladı.
Olay, merkeze bağlı Akpınar Mahallesi’nde yer alan mini terminalde meydana geldi. İddiaya göre, A.K. trafikte minibüs şoförü T. T. yüzünden kaza yaptığını ileri sürerek minibüslerin kalktığı mini terminale geldi. Terminalde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu minibüs şoförü T.T. bıçakla, E.D. ise darp edilerek yaralandı. Kavgaya karışan A.K. ve arkadaşları kaza yaptıkları aracı bırakıp olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sağlık ekibi edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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