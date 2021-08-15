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Elbet Bir Gün dizisinin çekimleri Kapadokya’da başladı

15.08.2021 02:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Proje tasarımı ve yönetmenliğini Gül Oğuz’un üstlendiği, senaryosunu Yusuf Reha Alp’in yazdığı, bölüm hikayesi ve tretmanını ise Funda Alp ile Didem Kaplan’ın birlikte kaleme aldığı Most Production imzalı FOX’un yeni sezon dizisi Elbet Bir Gün’ün çekimleri başladı.

Elbet Bir Gün dizisinin çekimleri Kapadokya’da başladı

Sete ait ilk fotoğraflar peri masalı ülkesi olarak adlandırılan gözde turizm mekanı Kapadokya’dan geldi. Çekimler için orada bulanan dizinin başrol oyuncularından Şebnem Bozoklu hatıra kareleri için objektiflere poz verirken, yörenin renkleri ve büyüsü çekimlere de yansıdı.

Elbet Bir Gün (4)

Kapadokya çekimlerinin tamamlanmasının ardından ekip hikayenin asıl mekanı olan İstanbul’da sete devam edecek.

Elbet Bir Gün (3)

Başrollerini birbirinden başarılı oyuncular; Şebnem Bozoklu, Sinem Ünsal ve Burak Yamantürk’ün paylaştığı dizinin kadrosunda Muhammet Uzuner, Değer Soysal Alp, Ömer Genç, Helin Kandemir, Talha Karcı, Yağmur Özbasmacı ve Osman Karakoç gibi deneyimli isimler de yer alıyor.

SIR VE GİZEM DOLU HİKAYESİ İLE “ELBET BİR GÜN” NEFESLERİ KESECEK

Çekimleri son hız devam eden dizide; Feride (Sinem Ünsal), can korkusuyla eniştesi Cemil’in (Ömer Genç) yanından kaçtıktan sonra adını Gizem olarak değiştirmiştir. Kendine yeni bir hayat kuran genç kadının mutlu bir evliliği vardır.

Elbet Bir Gün (1)

Gizem, bir TV programında bütün ailesinin öldürülmüş olduğunu ve Cemil’in hala onun ve aşığıyla kaçmış olan ablası Nesime’nin (Şebnem Bozoklu) peşinde olduğunu öğrenir. Nesime ve Feride’nin yolları yıllar sonra tekrar kesişir… Gizem, kendisinin ve ablasının gerçek kimlikleri ortaya çıkmasın diye uğraşırken, kocası Mehmet’in (Burak Yamantürk) de eşinden gizlediği geçmişinden gelen sırları vardır…

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Şebnem Bozoklu
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