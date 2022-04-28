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Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? Başkent EDAŞ açıkladı! 28 Nisan 2022 Perşembe

28.04.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Başkent EDAŞ arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle kesinti yaşanacak ilçe ve noktaları internet sitesinde yayımladığı duyuru ile açıkladı. Ankaralılar konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte Başkent EDAŞ'tan 28 Nisan 2022 Perşembe günü için yayımlanan yazılı açıklama...

Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? Başkent EDAŞ açıkladı! 28 Nisan 2022 Perşembe

Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak iller listesi, Başkent EDAŞ tarafından duyuruldu. Açıklamada planlı yapılacak kesintilerin ilçelere göre farklılık göstereceği vurgulandı. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? sorularının yanıtına ve Başkent EDAŞ'tan 28 Nisan 2022 Perşembe günü için yayımlanan yazılı açıklamaya haberimizden ulaşabilirsiniz...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Bala

29.28.04.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DEVECİ 1, TOPAKLI, GÖKÇEHÜYÜK, HACIMURATLI, ANKARA, 1680, DOKA ÇİFTLİK MEVKİ, YAVRUCUK KÜME, BALLIKPINAR MAHALLESİ, ANKARA., KARAAĞIZLI, YAVRUCUK, HAYMANA KÜME, KABA SİNANLI MEVKİİ, 1653, ÇAYIRLI, 886, BALLIKPINAR KÜME, 1540, 1683, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., NİLÜFER, 1706, DEVECİ KÜME, İKİZCE, 6124, KIZILAĞAÇ, ULU OVA, TABAK SEVİYESİ OVASI, AMİK OVASI, GORGİT YAYLASI, POKUT YAYLASI, ÇERMİK YAYLASI, DOKURCUN YAYLASI, ELMEK YAYLASI, SUBAŞI, RUMELİ, 6047, ÖZ ÇAĞLA KOOP, 6030, ZARA BEYDAĞI, 6049, HACIMURATLI K.Y.KOOP., S.S ÇATALARMUT 113805 ADA, 1684, KOPARAN, TÜRK ŞEREFLİ, ECEM, 6105, MOGAN SEVGİ ÇİÇEĞİ EVLERİ, HACILAR KÜME, S.S ÇATALARMUT 113814 ADA, S.S ÇATALARMUT 113817 ADA, S.S ÇATALARMUT 113815 ADA, S.S ÇATALARMUT 113816 ADA, S.S ÇATALARMUT 113793 ADA, S.S ÇATALARMUT 113791 ADA, S.S ÇATALARMUT 113806 ADA, S.S ÇATALARMUT 113799 ADA, MEHMET AKİF ERSOY, KIRIM, 6004, 6007, 6113, 6038, MEŞE, 6008, HABERCİLER SİTESİ, GÜLBAHÇE., 6037, 6035, 6040, 6000, 6042, YEŞİLYAYLA, HAYMANA, 6054

28.04.2022 09:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1, SANAYİ, İBRAHİM GÜRBÜZ, ŞEHRİBAN, ATATÜRK, ABAZLI, YENİYAPANŞEYHLİ 1, TURGUT ALTINOK, KEMAL ŞAHİN, 42, ÇATALÖREN, 19 MAYIS, İ.MELİH GÖKÇEK, SIRAPINAR, 3, 34, ŞEHİT ÖNDER YILDIRIM, 47, AVNİ AKYOL, ÇATALÇEŞME, DEREKIŞLA, ŞEHİT MURAT YALÇIN, YUNUS EMRE, MEHMET AKİF ERSOY, FATİH SULTAN MEHMET, 2, ATATÜRK...., 37, ALPARSLAN TÜRKEŞ, 35, 32, ÇİĞDEMLİ, BÜYÜKBOYALIK, 12, ATATÜRK (YENİ), 33, 7, 38, 36, 48, 15, 41, 40, KÜÇÜKBIYIK, 11, 39, 20, OSMAN GAZİ, BÜYÜKCAMİLİ, DELİLER ÇİFTLİĞİ, YENİKÖY, 17, 30, ŞEHİT AZİZ ÇELİK, 13, ZİYA GÖKALP, 8, YÖRELİ, KOÇYAYLA, 18, ABDÜLMECİT, 49, 9, ÜÇEM, HAMİDİYE25.AFET KONUTU, ABAZLI 79 AFET KONUTU, ANKARA HAFTA SONU EVLERİ HAMİDİYE-, 19, MEVLANA, 105, 106, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 10, ANKARA, 14, 50

Çankaya

28.04.2022 09:00 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 620, 621, 623, 1022, GALİP ERDEM, 625, MEDİNE MÜDAFİİ, 622, GÜNEYPARK

28.04.2022 09:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1, SANAYİ, İBRAHİM GÜRBÜZ, ŞEHRİBAN, ATATÜRK, ABAZLI, YENİYAPANŞEYHLİ 1, TURGUT ALTINOK, KEMAL ŞAHİN, 42, ÇATALÖREN, 19 MAYIS, İ.MELİH GÖKÇEK, SIRAPINAR, 3, 34, ŞEHİT ÖNDER YILDIRIM, 47, AVNİ AKYOL, ÇATALÇEŞME, DEREKIŞLA, ŞEHİT MURAT YALÇIN, YUNUS EMRE, MEHMET AKİF ERSOY, FATİH SULTAN MEHMET, 2, ATATÜRK...., 37, ALPARSLAN TÜRKEŞ, 35, 32, ÇİĞDEMLİ, BÜYÜKBOYALIK, 12, ATATÜRK (YENİ), 33, 7, 38, 36, 48, 15, 41, 40, KÜÇÜKBIYIK, 11, 39, 20, OSMAN GAZİ, BÜYÜKCAMİLİ, DELİLER ÇİFTLİĞİ, YENİKÖY, 17, 30, ŞEHİT AZİZ ÇELİK, 13, ZİYA GÖKALP, 8, YÖRELİ, KOÇYAYLA, 18, ABDÜLMECİT, 49, 9, ÜÇEM, HAMİDİYE25.AFET KONUTU, ABAZLI 79 AFET KONUTU, ANKARA HAFTA SONU EVLERİ HAMİDİYE-, 19, MEVLANA, 105, 106, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 10, ANKARA, 14, 50

Çubuk

28.04.2022 09:30 - 16:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GAZİ KÜME, YILDIRIMAYDOĞAN

Etimesgut

28.04.2022 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAMBAYIRI, 1350, TEKDAL

28.04.2022 09:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2208, HÜKÜMET, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN, 2207, 2197, 2204, İLKOKUL, 2203, 2206, 2202, 826/1, 2205

Gölbaşı

28.04.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DEVECİ 1, TOPAKLI, GÖKÇEHÜYÜK, HACIMURATLI, ANKARA, 1680, DOKA ÇİFTLİK MEVKİ, YAVRUCUK KÜME, BALLIKPINAR MAHALLESİ, ANKARA., KARAAĞIZLI, YAVRUCUK, HAYMANA KÜME, KABA SİNANLI MEVKİİ, 1653, ÇAYIRLI, 886, BALLIKPINAR KÜME, 1540, 1683, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., NİLÜFER, 1706, DEVECİ KÜME, İKİZCE, 6124, KIZILAĞAÇ, ULU OVA, TABAK SEVİYESİ OVASI, AMİK OVASI, GORGİT YAYLASI, POKUT YAYLASI, ÇERMİK YAYLASI, DOKURCUN YAYLASI, ELMEK YAYLASI, SUBAŞI, RUMELİ, 6047, ÖZ ÇAĞLA KOOP, 6030, ZARA BEYDAĞI, 6049, HACIMURATLI K.Y.KOOP., S.S ÇATALARMUT 113805 ADA, 1684, KOPARAN, TÜRK ŞEREFLİ, ECEM, 6105, MOGAN SEVGİ ÇİÇEĞİ EVLERİ, HACILAR KÜME, S.S ÇATALARMUT 113814 ADA, S.S ÇATALARMUT 113817 ADA, S.S ÇATALARMUT 113815 ADA, S.S ÇATALARMUT 113816 ADA, S.S ÇATALARMUT 113793 ADA, S.S ÇATALARMUT 113791 ADA, S.S ÇATALARMUT 113806 ADA, S.S ÇATALARMUT 113799 ADA, MEHMET AKİF ERSOY, KIRIM, 6004, 6007, 6113, 6038, MEŞE, 6008, HABERCİLER SİTESİ, GÜLBAHÇE., 6037, 6035, 6040, 6000, 6042, YEŞİLYAYLA, HAYMANA, 6054

28.04.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1680

28.04.2022 09:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1, SANAYİ, İBRAHİM GÜRBÜZ, ŞEHRİBAN, ATATÜRK, ABAZLI, YENİYAPANŞEYHLİ 1, TURGUT ALTINOK, KEMAL ŞAHİN, 42, ÇATALÖREN, 19 MAYIS, İ.MELİH GÖKÇEK, SIRAPINAR, 3, 34, ŞEHİT ÖNDER YILDIRIM, 47, AVNİ AKYOL, ÇATALÇEŞME, DEREKIŞLA, ŞEHİT MURAT YALÇIN, YUNUS EMRE, MEHMET AKİF ERSOY, FATİH SULTAN MEHMET, 2, ATATÜRK...., 37, ALPARSLAN TÜRKEŞ, 35, 32, ÇİĞDEMLİ, BÜYÜKBOYALIK, 12, ATATÜRK (YENİ), 33, 7, 38, 36, 48, 15, 41, 40, KÜÇÜKBIYIK, 11, 39, 20, OSMAN GAZİ, BÜYÜKCAMİLİ, DELİLER ÇİFTLİĞİ, YENİKÖY, 17, 30, ŞEHİT AZİZ ÇELİK, 13, ZİYA GÖKALP, 8, YÖRELİ, KOÇYAYLA, 18, ABDÜLMECİT, 49, 9, ÜÇEM, HAMİDİYE25.AFET KONUTU, ABAZLI 79 AFET KONUTU, ANKARA HAFTA SONU EVLERİ HAMİDİYE-, 19, MEVLANA, 105, 106, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 10, ANKARA, 14, 50

28.04.2022 09:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2208, HÜKÜMET, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN, 2207, 2197, 2204, İLKOKUL, 2203, 2206, 2202, 826/1, 2205

Haymana

28.04.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DEVECİ 1, TOPAKLI, GÖKÇEHÜYÜK, HACIMURATLI, ANKARA, 1680, DOKA ÇİFTLİK MEVKİ, YAVRUCUK KÜME, BALLIKPINAR MAHALLESİ, ANKARA., KARAAĞIZLI, YAVRUCUK, HAYMANA KÜME, KABA SİNANLI MEVKİİ, 1653, ÇAYIRLI, 886, BALLIKPINAR KÜME, 1540, 1683, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., NİLÜFER, 1706, DEVECİ KÜME, İKİZCE, 6124, KIZILAĞAÇ, ULU OVA, TABAK SEVİYESİ OVASI, AMİK OVASI, GORGİT YAYLASI, POKUT YAYLASI, ÇERMİK YAYLASI, DOKURCUN YAYLASI, ELMEK YAYLASI, SUBAŞI, RUMELİ, 6047, ÖZ ÇAĞLA KOOP, 6030, ZARA BEYDAĞI, 6049, HACIMURATLI K.Y.KOOP., S.S ÇATALARMUT 113805 ADA, 1684, KOPARAN, TÜRK ŞEREFLİ, ECEM, 6105, MOGAN SEVGİ ÇİÇEĞİ EVLERİ, HACILAR KÜME, S.S ÇATALARMUT 113814 ADA, S.S ÇATALARMUT 113817 ADA, S.S ÇATALARMUT 113815 ADA, S.S ÇATALARMUT 113816 ADA, S.S ÇATALARMUT 113793 ADA, S.S ÇATALARMUT 113791 ADA, S.S ÇATALARMUT 113806 ADA, S.S ÇATALARMUT 113799 ADA, MEHMET AKİF ERSOY, KIRIM, 6004, 6007, 6113, 6038, MEŞE, 6008, HABERCİLER SİTESİ, GÜLBAHÇE., 6037, 6035, 6040, 6000, 6042, YEŞİLYAYLA, HAYMANA, 6054

Kahramankazan

28.04.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLAR MEVKİİ FATİH-, CEYHAN, KORKUTBEY, TARIK BUĞRA, KARANFİL, BİLGE KAAN, HAFSA SULTAN, VAKIF, FATİH

Kızılcahamam

28.04.2022 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KUŞCUÖREN

Nallıhan

28.04.2022 09:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DAVUTOĞLAN, AKÇABAYIR, KARAKÖY, KARAKÖY MÜCAVİR, ULUKÖY, ULUKÖY MÜCAVİR

Polatlı

28.04.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DEVECİ 1, TOPAKLI, GÖKÇEHÜYÜK, HACIMURATLI, ANKARA, 1680, DOKA ÇİFTLİK MEVKİ, YAVRUCUK KÜME, BALLIKPINAR MAHALLESİ, ANKARA., KARAAĞIZLI, YAVRUCUK, HAYMANA KÜME, KABA SİNANLI MEVKİİ, 1653, ÇAYIRLI, 886, BALLIKPINAR KÜME, 1540, 1683, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., NİLÜFER, 1706, DEVECİ KÜME, İKİZCE, 6124, KIZILAĞAÇ, ULU OVA, TABAK SEVİYESİ OVASI, AMİK OVASI, GORGİT YAYLASI, POKUT YAYLASI, ÇERMİK YAYLASI, DOKURCUN YAYLASI, ELMEK YAYLASI, SUBAŞI, RUMELİ, 6047, ÖZ ÇAĞLA KOOP, 6030, ZARA BEYDAĞI, 6049, HACIMURATLI K.Y.KOOP., S.S ÇATALARMUT 113805 ADA, 1684, KOPARAN, TÜRK ŞEREFLİ, ECEM, 6105, MOGAN SEVGİ ÇİÇEĞİ EVLERİ, HACILAR KÜME, S.S ÇATALARMUT 113814 ADA, S.S ÇATALARMUT 113817 ADA, S.S ÇATALARMUT 113815 ADA, S.S ÇATALARMUT 113816 ADA, S.S ÇATALARMUT 113793 ADA, S.S ÇATALARMUT 113791 ADA, S.S ÇATALARMUT 113806 ADA, S.S ÇATALARMUT 113799 ADA, MEHMET AKİF ERSOY, KIRIM, 6004, 6007, 6113, 6038, MEŞE, 6008, HABERCİLER SİTESİ, GÜLBAHÇE., 6037, 6035, 6040, 6000, 6042, YEŞİLYAYLA, HAYMANA, 6054

Şereflikoçhisar

28.04.2022 09:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ANKARA, TESTİCİLER, HAMZALI

28.04.2022 12:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ANKARA, ALICI, SEZAİ ŞİMŞEK_1

Yenimahalle

28.04.2022 09:00 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 405, 418, BAĞDAT, 406

28 NİSAN BAŞKENT EDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

Başkent EDAŞ; Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak illerini kapsayan Başkent Elektrik Dağıtım Bölgesi kapsamında elektrik dağıtım şebekesi inşa, bakım ve işletme faaliyetleri sürdürmektedir.

Başkent EDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://online.baskentedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

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