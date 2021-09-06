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Elektrikli araç yarışlarında final heyecanı!

06.09.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Körfez Yarış Pisti'nde devam eden Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve bu yıl ilk kez düzenlenen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda final heyecanı başladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal gençlerin elektrikli araç yarışlarındaki heyecanına ortak oldu. Yarışmalar 5 Eylül’de sona erecek.

Elektrikli araç yarışlarında final heyecanı!

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, TÜBİTAK yürütücülüğünde düzenlenen yarışlarda dinamik test sürüşleri ve teknik kontrollerin ardından Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında 65 takım, Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları 36 takım başarıyla final yarışlarına katılmaya hak kazandı.

Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, çevre dostu, tasarımından teknik donanımına kadar gençler tarafından hazırlanan elektrikli ve hidrojen enerjili araçlarını inceledi.

TEKNOFEST Selçuk Bayraktar-1

TEKNOFEST'e rekor başvuruTEKNOFEST'e rekor başvuru

İklim değişikliği ile birlikte çok daha önemli hale gelen fosil yakıtlar yerine elektrikli ve hidrojen enerjili araç teknolojileri konusunda öğrencilerin bilgi birikimi ve deneyim kazanmasını sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada en az enerji tüketen araçlar finalde zirveye ulaşacak.

BAŞARILI GENÇLERE HEM HAZIRLIK DESTEĞİ HEM ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ

Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç ve Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda değerlendirme aşamasında “Gelişme Raporunu” ve ardından “Teknik Tasarım Raporunu” başarıyla tamamlayan takımlara toplam 25 bin TL’lik hazırlık desteği verildi. Elektromobil ve Hidromobil kategorilerinde, enerji tüketimi hesaplanarak yapılan Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda final sıralamasına göre birincilere 50 bin TL, ikincilere 40 bin TL, üçüncülere ise 30 bin TL değerinde ödül verilecek. Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda da dereceye giren takımlardan birinciler 30 bin TL, ikinciler 20 bin TL, üçüncüler ise 10 bin TL değerinde ödüllerin sahibi olacak.

TÜBİTAK ve Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST'e ayrılan kaynakla ilgili iddialara yanıtTÜBİTAK ve Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST'e ayrılan kaynakla ilgili iddialara yanıt

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, Körfez Yarış Pisti'nde devam eden final yarışı ile kazananların belirlenmesinin ardından dereceye giren takımlar ödüllerini 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST’te alacaklar.

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Selçuk Bayraktar
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