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TEKNOFEST'e rekor başvuru

16.03.2021 12:04 | Son Güncelleme:
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TEKNOFEST'e rekor başvuru

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek yarışmalara yaklaşık 40 bin takım başvurdu.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TEKNOFEST2021 az önce bir dünya rekoru daha kırdı! TEKNOFEST2020'nin kırdığı dünya rekorunun da 2 katından fazlasına çıkarak! 40.000'e yakın takım yarışmalarımıza başvurdu! Dünyanın en büyük yüksek teknoloji yarışma platformu #TEKNOFEST #MilliTeknolojiHamlesi." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST'e başvurular dün itibarıyla sona erdi. Etkinliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, TEKNOFEST 2020'ye 16 bin 34, TEKNOFEST 2021'e 39 bin 684 takımın başvurduğu belirtilerek, "#TEKNOFEST2021 artan paydaşları, yarışmaları ve yarışmacılarıyla yeni rekorlar için hazır. Katılım gösteren herkese teşekkürlerimizle..." ifadelerine yer verildi.

TEKNOFEST NE ZAMAN?

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 71 paydaş kurumla birlikte 21-26 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

(AA)

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Türkiye
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