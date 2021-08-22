HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TÜBİTAK ve Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST'e ayrılan kaynakla ilgili iddialara yanıt

TÜBİTAK ve Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST'e ayrılan kaynakla ilgili iddialara yanıt

22.08.2021 00:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST için ayrılan kaynakla ilgili iddiaların asılsız ve mesnetsiz olduğunu bildirdi. Selçuk Bayraktar ise iddialara ilişkin "Ne yalandan utanıyor, ne de algı ve iftiradan usanıyor." ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK ve Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST'e ayrılan kaynakla ilgili iddialara yanıt

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamada, bazı yayın organlarında yer alan iddialara yönelik kamuoyunun aydınlatılması gereğinin doğduğu belirtildi.

Bayraktar AKINCI TİHA Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdıBayraktar AKINCI TİHA Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı

Açıklamada, Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü kuruluşlarından TÜBİTAK'ın, kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin bilim ve teknolojideki yönünü belirlediği, değişen ihtiyaç ve önceliklere katkı vermek üzere destek programları vasıtasıyla daima ülke yararını gözettiği ifade edildi.

TÜBİTAK'ın öncelikli görevinin gençlerin ufkunu genişletmek, bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturmak, geleceğin bilim insanları, araştırmacıları, girişimcileri ve teknoloji yıldızlarını desteklemek olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında belli aralıklarla kurumumuzu yıpratmaya yönelik asılsız iddialar yer almaktadır. Geçen yıl bu zamanlarda olduğu gibi bugün de TÜBİTAK tarafından yıllardır düzenlenmekte olan Elektrikli Araç (EC) ve İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışlarına yönelik gerçeği yansıtmayan bir habere yer vermişlerdir."
Açıklamada, TÜBİTAK'ın Elektrikli Araç Yarışlarını 2005'ten, İnsansız Hava Araçları Yarışlarını da 2016 yılından bu yana düzenlediği ifade edildi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in ise ilk olarak 2018 yılında TÜBİTAK'ın ilgili kuruluşu olduğu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlendiği belirtilen açıklamada, geçmişi TEKNOFEST öncesine dayanan söz konusu yarışların, son 4 yıldır TEKNOFEST çatısı altına alındığı ve bu isimle markalaştığı bildirildi.

Yarışmaların TEKNOFEST kapsamında düzenlenmeye başlamasıyla ulaşılan öğrenci ve takım sayılarının önemli oranda arttığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca öğrencilerimiz, geliştirmiş oldukları araç ve teknolojileri TEKNOFEST kapsamında 7’den 77’ye 1 milyondan fazla ziyaretçi ile tanıştırma imkanına kavuşmuştur. Böylece halkımızın gençlerimize olan güveni pekişmiş, gençlerimizin de motivasyonu önemli ölçüde yükselmiştir.

Son derece üzüntü ile karşıladığımız asılsız ve mesnetsiz iddiaların aksine ilgili yarışlar kapsamında TÜBİTAK tarafından ayrılan bütçenin tamamı, daha önceki yıllarda olduğu gibi yarışmacı gençlerin malzeme ihtiyaçlarını karşılamak, onları teşvik için ödül desteğinde bulunmak ve yarışma organizasyonları için kullanılmaktadır. Zaten ilgili kanun ve mevzuatlar gereği TÜBİTAK’ın herhangi bir vakfa, derneğe ya da kuruluşa bağış ya da ödeme yapması mümkün değildir.

Gençlerimizin dünyada söz sahibi olabilmeleri, ülkemizin bilim ve teknolojideki gelişimine katkı sunabilmeleri için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da onları desteklemeye ve tüm imkanlarımızı gençlerimiz için seferber etmeye devam edeceğiz."

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN TEPKİ

Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Selçuk Bayraktar ise "Bir anlayış var ki maalesef; ne yalandan utanıyor, ne de algı ve iftiradan usanıyor. "Gelin el ele ülkemize faydalı bir iş yapalım” desen; aynı fütursuz hevesi, usanmaz enerjiyi maalesef bulamazsın! Hayat kısa. Onu iyiye, doğruya, güzele, faydalıya harcarken yorulmalı..." dedi.

TÜBİTAK Başkanı'ndan yerli aşı açıklamasıTÜBİTAK Başkanı'ndan yerli aşı açıklaması

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taliban dehşeti! Afgan kadını ateşe atarak öldürdülerTaliban dehşeti! Afgan kadını ateşe atarak öldürdüler
PARTNERAyrılıkları uzun sürmedi! BarıştılarAyrılıkları uzun sürmedi! Barıştılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Anahtar Kelimeler:
TÜBİTAK
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Şef'ten Rabia'ya sürpriz teklif! İnanamadı...

Mehmet Şef'ten Rabia'ya sürpriz teklif! İnanamadı...

21 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

21 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Sahnede göğsü açılan Sibel Can’a ilk müdahaleyi bakın kim yaptı

Sahnede göğsü açılan Sibel Can’a ilk müdahaleyi bakın kim yaptı

AB son noktayı koydu: Taliban'ı tanımıyoruz

AB son noktayı koydu: Taliban'ı tanımıyoruz

Dehşet! 15 yaşındaki kızı darp edip kıyafetlerini çıkarttırdılar

Dehşet! 15 yaşındaki kızı darp edip kıyafetlerini çıkarttırdılar

Yaşadıklarından sonra bu tepkiyi verdi: Kendimi dövmek istiyorum

Yaşadıklarından sonra bu tepkiyi verdi: Kendimi dövmek istiyorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Muayenesinde hamile olduğu belirlendi, anlattıkları şoke etti

Muayenesinde hamile olduğu belirlendi, anlattıkları şoke etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Erdoğan'dan Afganistan ve Taliban açıklaması

Erdoğan'dan Afganistan ve Taliban açıklaması

Şok rapor: Taliban, Afganistan'da insan avına başladı

Şok rapor: Taliban, Afganistan'da insan avına başladı

Videosu çok konuşulmuştu! Afgan genç sınır dışı edilecek

Videosu çok konuşulmuştu! Afgan genç sınır dışı edilecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.