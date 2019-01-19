MAGAZİN

Elimi Bırakma'nın yıldızı Alp Navruz'a sette doğum günü sürprizi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.01.2019 00:02 | Son Güncelleme

TRT1’in sevilen aile dizisi Elimi Bırakma’nın başrol oyuncusu Alp Navruz, 29 yaşına girdi. Dizide ‘Cenk Çelen’ karakterini canlandıran Alp Navruz’a, geçtiğimiz gün yeni bölüm çekimleri esnasında bir sürpriz düzenlendi.

Elimi Bırakma'nın yıldızı Alp Navruz'a sette doğum günü sürprizi!

Alp Navruz doğum günü sürprizi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Navruz, yeni yaşını aralarında Alina Boz, Seray Gözler, Ebru Aykaç, Kenan Acar, Cemre Baysel, Emre Bey’in bulunduğu rol arkadaşları ve set ekibiyle birlikte kutladı.

SEVENLERİNDEN ANLAMLI HEDİYE
Alp Navruz’u, dostlarının yanı sıra sevenleri de yalnız bırakmadı. Oyuncuya özel birçok hediye hazırlanırken, sevenleri Tohum Otizm Vakfı Burs Fonu’na ve Erzurum Kapıkale Hatıra Ormanı’na fidan bağışında bulundular. Navruz, bu anlamlı hareket karşılığında sevenlerine yaptığı paylaşımlar ile teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Elimi Bırakma Alp Navruz

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