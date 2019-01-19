Elimi Bırakma'nın yıldızı Alp Navruz'a sette doğum günü sürprizi!

Alp Navruz doğum günü sürprizi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Navruz, yeni yaşını aralarında Alina Boz, Seray Gözler, Ebru Aykaç, Kenan Acar, Cemre Baysel, Emre Bey’in bulunduğu rol arkadaşları ve set ekibiyle birlikte kutladı.

SEVENLERİNDEN ANLAMLI HEDİYE

Alp Navruz’u, dostlarının yanı sıra sevenleri de yalnız bırakmadı. Oyuncuya özel birçok hediye hazırlanırken, sevenleri Tohum Otizm Vakfı Burs Fonu’na ve Erzurum Kapıkale Hatıra Ormanı’na fidan bağışında bulundular. Navruz, bu anlamlı hareket karşılığında sevenlerine yaptığı paylaşımlar ile teşekkür etti.





