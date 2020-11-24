Elinizi bu pozisyonda tutun! Sonrasına inanamayacaksınız...

Sadece parmaklarınıza dokunarak vücudunuzda meydana gelen çeşitli ağrıları ortadan kaldırabilirsiniz. İşte şaşırtan detaylar...

BAŞ PARMAK

Başparmak kaygı ve baş ağrılarından sorumludur. Sinirsel bir baş ağrısı yaşıyorsanız, baş parmağınızı yaklaşık 5 dakika boyunca kavrayın. Refleksologlar ağrıyı dindireceğini söylüyor.

İŞARET PARMAĞI

Bu parmak kas ağrılarının yanı sıra hayal kırıklığı, korku ve utanç duygularını kontrol eder. Minnesota Üniversitesi'nde yapılan çalışmalar sonucunda, sırt ve kas ağrısı olan hastalar, bir refleks terapisi döngüsünden sonra kendilerini daha iyi hissettiği ortaya kondu. Bunun için işaret parmağınızı diğer elinizde 5 dakika tutun.

ORTA PARMAK

Kendinizi kızgın ve normalden daha yorgun hissettiğiniz anlarda orta parmağınıza bastırın. Araştırmalar, böyle bir egzersizin kan basıncını düşürdüğünü ve sakinleştirdiğini ortaya koyuyor.

YÜZÜK PARMAĞI

Yüzük parmağınızı 5 dakika boyunca yumuşak bir şekilde tutarsanız, olumsuz duygular ve üzüntü ortadan kalkacaktır. Sakin kalmayı ve nefes alışına dikkat etmeyi unutmamalısınız.