Elinizi bu pozisyonda tutun! Sonrasına inanamayacaksınız...

Sadece parmaklarınıza dokunarak vücudunuzda meydana gelen çeşitli ağrıları ortadan kaldırabilirsiniz. İşte şaşırtan detaylar...
Başparmak kaygı ve baş ağrılarından sorumludur. Sinirsel bir baş ağrısı yaşıyorsanız, baş parmağınızı yaklaşık 5 dakika boyunca kavrayın. Refleksologlar ağrıyı dindireceğini söylüyor.
Bu parmak kas ağrılarının yanı sıra hayal kırıklığı, korku ve utanç duygularını kontrol eder. Minnesota Üniversitesi'nde yapılan çalışmalar sonucunda, sırt ve kas ağrısı olan hastalar, bir refleks terapisi döngüsünden sonra kendilerini daha iyi hissettiği ortaya kondu. Bunun için işaret parmağınızı diğer elinizde 5 dakika tutun.
Kendinizi kızgın ve normalden daha yorgun hissettiğiniz anlarda orta parmağınıza bastırın. Araştırmalar, böyle bir egzersizin kan basıncını düşürdüğünü ve sakinleştirdiğini ortaya koyuyor.
Yüzük parmağınızı 5 dakika boyunca yumuşak bir şekilde tutarsanız, olumsuz duygular ve üzüntü ortadan kalkacaktır. Sakin kalmayı ve nefes alışına dikkat etmeyi unutmamalısınız.
Küçük parmak benlik saygısı, stres ve gerginlikten sorumludur. Değerinizi düşürmeye yatkınsanız, gerçekten 5 dakika masaj yapmayı düşünmelisiniz. Bunu yaparken güzel bir şey düşünmeye çalışın.
Bir elinizin parmaklarını diğer avuç içi ortasına doğru bastırın. Dairesel hareketlerle masaj yapın ve üç kez derin nefes alıp verin. Refleksologlar, avuç içi duygularınızın ve duygularınızın merkezi olduğunu söylüyorlar. Araştırmalar, avuç içlerinize düzenli masaj yapmanın mide bulantısı, stres, ishal ve kabızlığı önlemeye yardımcı olduğunu gösteriyor.
Bu poz, sindiriminizi ve metabolizmanızı iyileştirmenize yardımcı olacaktır. Bu teknik ayrıca düşük kan sıcaklığı ve iştahsızlık için de kullanılır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum