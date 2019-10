Elisabeth Moss gitti Kirsten Dunst geldi

Thomas Savage'ın romanından beyaz perdeye uyarlanacak olan The Power of the Dog projesinde oyuncu değişikliğine gidildi. Jane Campion’un yönetmenliğini üstlendiği filmde Kirsten Dunst’tan önce Elisabeth Moss ile anlaşılmıştı, ancak The Handmaid’s Tale dizisinin çekimleriyle kesişeceği için Moss rolü geri çevirdi. Moss’un yerine, yeni Netflix filmi The Power of the Dog’un kadrosuna Kirsten Dunst girdi.

Oyuncu kadrosunda ise Kirsten Dunst'ın yanı sıra Sherlock, Patrick Melrose, The Imitation Game, Doctor Strange gibi yapımların yıldız oyuncusu Benedict Cumberbatch ve War & Peace, Swiss Army Man gibi yapımların parlayan oyuncusu Paul Dano yer alıyor.

2021 yılında seyirci ile buluşacak olan film, iki zıt karakterdeki zengin erkek kardeşlerin hikayesini anlatıyor.