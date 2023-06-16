Elizabeth Hurley’nin oğlu Damian Hurley gündemde! Annesinin müstehcen sahnelerini çekti

Ebeveynlerle müstehcen sahneler izlemek biraz rahatsız edici bir başarıdır. Ancak bu, annesini başka bir kadınla olan müstehcen sahneleri yöneten Damian Hurley için bir sorun değil.

Elizabeth Hurley’nin Amerikalı iş insanı Steve Bing ile birlikteliğinden dünyaya gelen Damian annesinin müstehcen sahnelerini çekiyor.

Strictly Confidential filminin yönetmenliğini yapan Damien Hurley, annesinin bulunduğu erotik sahnelere ağırlık verdi.

Filmde aktris Pear Chiravara ile sevişme sahnelerinde yer alan ünlü oyuncu Elizabeth Hurley'in filmin senaryosunu da 21 yaşındaki oğlu Damien Hurley yazdı.

DAHA ÖNCE POZLARDAN RAHATSIZ OLMUŞTU

Elizabeth Hurley'in oğlu Damian, annesini paylaştığı pozlar nedeniyle uyarmış ve artık cesur pozlar paylaşmamasını istemişti.



