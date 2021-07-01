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Elmalı davasında yeni gelişme: Çocuklar devlet korumasına alındı

01.07.2021 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı, Antalya Elmalı'da yaşanan istismar olayındaki mağdur iki çocuğun devlet korumasına alınma talebinin kabul edildiğini duyurdu.

Elmalı davasında yeni gelişme: Çocuklar devlet korumasına alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin istismarına ilişkin davada mağdur iki çocuğun devlet korumasına alınması talebinin mahkemece kabul edildiğini, çocuklara bakanlığa bağlı bir kuruluşta sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sağlanacağını bildirdi.

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Bakanlıktan Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Antalya Elmalı'da yargılama süreci devam eden istismar vakasında, mağdur iki çocuğumuz hakkında mahkemeye yaptığımız devlet korumasına alınma talebi kabul edilmiştir. Çocuklarımıza, bakanlığımıza bağlı bir kuruluşta sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sağlayacağız."

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
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