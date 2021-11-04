Elon Musk bunu beğenmedi: Rakip geliyor!

Elon Musk'ın SpaceX gibi bir şirketi, bu şirketin de global olarak uzaydan internet hizmeti sunmayı amaçlayan bir projesi var. Bu proje kapsamında şirket, sık sık roketler aracılığıyla yörüngeye Starlink uyduları gönderiyor. Hatta halihazırda birçok ülkede Starlink internet hizmetini kullanan kullanıcılar bulunuyor. Fakat her hizmette olduğu gibi, Starlink'in de bu konuda rakipleri var. İşte bu rakiplere bir yenisi daha ekleniyor; Boeing.

BOEING'TEN ELON MUSK'IN STARLİNK PROJESİNE RAKİP

Boeing, ABD Federal İletişim Komisyonu'ndan (FCC) geniş bant internet hizmeti sunmak amacıyla kendi uydu takımyıldızını kurmak için onay aldı. Böylece SpaceX'in Starlink projesine başka bir rakip daha gelmiş oldu. FCC'den gelen duyuruya göre Boeing, gelecekteki uydu takımyıldızını dünya çapında geniş bant ve iletişim hizmetleri sunmak için kullanmayı planlıyor.

SpaceX'in rakibi Boeing'in projesi, 132'si alçak dünya yörüngesine yerleştirilecek ve kalan 15'i çok daha yüksek irtifalarda olacak 147 uydunun fırlatılmasını kapsıyor.

Starlink'e rakip bir proje üreten şirket, yapılan başvuruya göre bu hizmetleri ABD ve diğer ülkelerdeki konut tüketicilerine, hükümete ve işletmelere sunmayı amaçlıyor.

Böylece tıpkı Starlink gibi düşük gecikmeli yüksek hızlı geniş bant internet hizmeti sağlanabilecek ve insanlar günlük internet kullanımını Boeing'in uyduları aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

