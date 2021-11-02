Elon Musk’ın Çince şiir paylaşımı Çin’de viral oldu

ABD merkezli Tesla firmasının CEO’su Elon Musk sosyal medya hesabından yaptığı Çince şiir paylaşımıyla kafaları bir kez daha karıştırdı. İlginç açıklamaları ve Twitter hesabından yaptığı şifreli paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Musk bu defa da Çince şiir paylaşımıyla dikkatleri üstüne çekti.

Musk, Twitter ve Weibo hesaplarında, Çin’de ilkokullarda okutulan ve iyi geçinmenin öneminin anlatıldığı Seven Steps Verse adlı şiirin kısaltılmış versiyonunu “humankind” (insanoğlu) notu ile paylaştı. Musk’ın paylaşımı Çin’in Twitter’ı Weibo’da viral oldu.

Kısa sürede 100 milyondan fazla görüntüleme alan paylaşım sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmalara yola açtı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, paylaşımlarıyla kripto para piyasalarında harekete neden olan Musk’ın son paylaşımında 2 rakip köpek temalı kripto para birimi olan shiba inu ve dogecoin’i ima ettiğini savundu. Çin medyası ise Musk’ın paylaşımının dün Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) hakkında yaptığı açıklamayla ilgili olabileceğini ifade etti.

Öte yandan, Musk’ın paylaştığı şiirde, Çin’de 3 İmparatorluk döneminde kraliyet ailesinden 2 erkek kardeş arasındaki ilişki anlatılıyor.

MUSK VE WFP OLAYI

Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Genel Müdürü David Beasley yaptığı açıklamada, ABD merkezli Tesla firmasının CEO’su Elon Musk, Amazon’un kurucusu ve sahibi Jeff Bezos ile birkaç milyarderleri daha açlığı sona erdirmek için "tek seferlik" bir adım atmaya çağırmıştı. Beasley, "Eğer onlara ulaşamazsak, kelimenin tam anlamıyla ölecek olan 42 milyon insana yardım etmek için 6 milyar dolar. Bu karmaşık değil" ifadelerini kullanmıştı.

"AÇIKLAYABİLİRLERSE SATACAĞIM"

Musk ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "WFP, 6 milyar doların dünyadaki açlığı nasıl çözeceğini tam olarak açıklayabilirse Tesla hissesini hemen şimdi satacağım. Fakat açık kaynak muhasebesi olmalı, böylece halk paranın nasıl harcandığını tam olarak görebilir" demişti.

"42 MİLYON İNSANI KURTARABİLİR"

Elon Musk’ın açıklamasının ardından WFP Genel Müdürü Beasley de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 6 milyar doların dünyadaki açlığı çözmeyeceğini fakat birçok problemin çözülmesine yardımcı olacağını söylemişti. "6 milyar dolar dünyadaki açlığı çözmeyecek fakat jeopolitik istikrarsızlığı, toplu göçü önleyecek ve 42 milyon insanı açlığın eşiğinde kurtaracak" ifadelerini kullanmıştı.

Konuyu tartışmak için Musk’a görüşme teklif eden Beasley, "Hadi konuşalım. Bu, Falcon Heavy uzay aracı kadar karmaşık değil ama bunu konuşmamak çok fazla tehlikeli. Bir sonraki uçuşta seninle olabilirim. Duyduklarını beğenmezsen beni dışarı at" diye konuşmuştu.

Musk’ın açık kaynak muhasebesi söylemine de değinen Beasley, "Şeffaflık ve açık kaynak muhasebesi için sistemlere sahip olduğumuz konusunda sizi temin ederim. Ekibiniz, bunlardan tamamen emin olmak için bizi inceleyebilir ve bizimle birlikte çalışabilir" demişti.

İHA

