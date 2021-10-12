Elon Musk, Jeff Bezos'a gümüş madalya gönderdi!

Forbes'un gerçek zamanlı dünyanın en zengin kişileri listesine göre SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, Jeff Bezos'u geçerek yeniden dünyanın en zengin insanı olmuştu. Forbes'e konuya ilişkin bir e-posta gönderen Musk, listenin ikinci sırasına düşen Bezos'a takılarak ona gümüş madalya ve dev bir 2 figürü göndereceğini açıklamıştı. Ünlü isim henüz bunu yapmasa da, en azından şimdilik Twitter'dan bu hayalini gerçekleştirmiş durumda.

ELON MUSK'TAN JEFF BEZOS'A GÜMÜŞ MADALYA

Gerçek zamanlı verilere göre dünyanın en zengin ikinci insanı olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Twitter'dan şirketin başarısı hakkında bir paylaşımda bulundu. Paylaşıma yanıt veren kişilerin arasında ise Elon Musk vardı. Musk, gümüş madalya emojisi ile Bezos'un söz konusu tweet'ine yanıt verdi. Böylece, e-postada söylediklerinin bir kısmını Twitter'dan gerçekleştirmiş oldu.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Öte yandan Musk'ın tweet'i, Twitter kullanıcılarının da ilgisini çekmeyi başardı. Tweet, 8 bini aşkın retweet ve 100 bine yakın beğeni aldı.

???? — Elon Musk (@elonmusk) October 11, 2021

Verilere göre SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın 203,5 milyar dolar, Amazon ve Blue Origin'in kurucusu Jeff Bezos'un ise 189,5 milyar dolar net serveti bulunuyor.

