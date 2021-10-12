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Elon Musk, Jeff Bezos'a gümüş madalya gönderdi!

12.10.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerçek zamanlı verilere göre dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, dünyanın en zengin ikinci insanı Jeff Bezos için attığı tweet ile yine gündeme gelmeyi başardı. Daha önce Forbes'e gönderdiği bir e-postada Bezos'a gümüş madalya ve dev bir 2 figürü göndereceğini söyleyen Musk, Twitter'dan Bezos'a gümüş madalya emojisi gönderdi.

Elon Musk, Jeff Bezos'a gümüş madalya gönderdi!

Forbes'un gerçek zamanlı dünyanın en zengin kişileri listesine göre SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, Jeff Bezos'u geçerek yeniden dünyanın en zengin insanı olmuştu. Forbes'e konuya ilişkin bir e-posta gönderen Musk, listenin ikinci sırasına düşen Bezos'a takılarak ona gümüş madalya ve dev bir 2 figürü göndereceğini açıklamıştı. Ünlü isim henüz bunu yapmasa da, en azından şimdilik Twitter'dan bu hayalini gerçekleştirmiş durumda.

Dünyanın en zengini olan Musk: Bezos'a gümüş madalya ve dev bir 2 figürü göndereceğimDünyanın en zengini olan Musk: Bezos'a gümüş madalya ve dev bir 2 figürü göndereceğim

ELON MUSK'TAN JEFF BEZOS'A GÜMÜŞ MADALYA

Gerçek zamanlı verilere göre dünyanın en zengin ikinci insanı olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Twitter'dan şirketin başarısı hakkında bir paylaşımda bulundu. Paylaşıma yanıt veren kişilerin arasında ise Elon Musk vardı. Musk, gümüş madalya emojisi ile Bezos'un söz konusu tweet'ine yanıt verdi. Böylece, e-postada söylediklerinin bir kısmını Twitter'dan gerçekleştirmiş oldu.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Öte yandan Musk'ın tweet'i, Twitter kullanıcılarının da ilgisini çekmeyi başardı. Tweet, 8 bini aşkın retweet ve 100 bine yakın beğeni aldı.

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Verilere göre SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın 203,5 milyar dolar, Amazon ve Blue Origin'in kurucusu Jeff Bezos'un ise 189,5 milyar dolar net serveti bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Jeff Bezos
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