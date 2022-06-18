Elon Musk neden gündem oldu? Elon Musk'ın 1453 paylaşımı ne anlatıyor?

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu ünlü iş adamı Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir tweetle olay oldu. Musk'ın İstanbul'un fethi ile ilgili paylaştığı tweetin anlamı ve paylaşma sebebi en çok sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Peki Elon Musk neden gündem oldu? İşte tweetin anlamı...

ELON MUSK NEDEN GÜNDEM OLDU?

Elon Musk, paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor. Ünlü isim bu kez Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethi hakkında bir tweet paylaştı. Musk'ın paylaşımının anlamı merak edilirken paylaşımda, yatağında uyumakta olan bir Bizans askerinin "Did I lock the gate (Kapıyı kilitledim mi?)" dediği görüldü. Çizilen resmin altında ise "Constantinople 1453" yazısı ile Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethettiği yıla atıf yapıldığı görüldü.

Söz konusu paylaşım kısa sürede 470 binden fazla beğeni aldı ve 42 binden fazla paylaşıldı. Fakat kullanıcıların paylaşımın amacını da araştırmaya başladı. Tweet hakkında "Alay mı, öz eleştiri mi?" soruları sorulurken, ünlü iş adamının İstanbul’un fethiyle ilgili attığı tweetinde ‘Açık Unutulan Kapı’ efsanesine atıf yapıldığı düşünülüyor.

54 yaşındaki ünlü tarihçi ve yazar Erhan Afyoncu konu ile ilgili yaptığı paylaşımında şöyle dedi:

"Açık kapı söylentilerinin gerçekle alakası yoktur. Fethin şokunu atlatmak ve şehrin Türkler’in eline geçmesini küçümsemek için çıkarılmıştır. Güya kuşatma sırasında herkesin açık unuttuğu kapı Kerkoporta, dünya tarihinin akışını kesin biçimde değiştirmiştir."

