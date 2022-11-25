Elon Musk sazı tekrar eline aldı! Tüm Twitter bu hamlesini konuşuyor: Önümüzdeki haftadan itibaren...

44 milyar dolara satın aldığı Twitter'ı baştan aşağı değiştiren Elon Musk sazı tekrar eline aldı. Ünlü milyarder, işten çıkartmaların ve istifaların ardından bu kez çıkarttığı aflarla gündemin bir numaralı ismi haline gelmeyi başardı. İlk olarak Donald Trump ve Andrew Tate gibi Twitter hesapları askıya alınan bazı kişilerin hesaplarını tekrar aktif hale getiren Elon Musk, şimdi ise genel af hamlesi yaptı ve tüm Twitter'ın konuştuğu bir olaya daha imzasını attı.

İLK OLARAK GENEL AF ANKETİ DÜZENLEDİ

Her şey Elon Musk'ın 23 Kasım tarihinde "Twitter, yasayı çiğnememiş veya aşırı spam yapmamış olmaları şartıyla, askıya alınan hesaplara genel bir af çıkarmalı mı?" şeklinde bir anket düzenlemesiyle başladı. 3,1 milyondan fazla Twitter kullanıcısı Musk'ın anketine yanıt verdi ve bunların %72,4'ü "Evet" oyu verdi.

"HALK KONUŞTU"

Platformda 118,7 milyon takipçisi bulunan Musk anketin sonuçlanmasıyla birlikte bir tweet atarak "Halk konuştu. Af gelecek hafta başlıyor." dedi. Ayrıca "halkın sesi Tanrı'nın sesidir" anlamına gelen Latince bir ifade kullandı.

Elon Musk'ın nasıl yürütüleceğine dair herhangi bir detay vermediği genel af kararı, Twitter'ın bir anda en çok konuşulan konularından biri haline geldi.



